15:33 21.07.2021 (обновлено: 15:42 21.07.2021)
"Больше детей — больше денег": в РПЦ предложили реформу выплат семьям
"Больше детей — больше денег": в РПЦ предложили реформу выплат семьям
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрихожане поклоняются мощам святых Петра и Февронии, доставленным из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома, в храме Христа Спасителя
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В РПЦ предложили увеличить выплаты многодетным семьям и организовать их по принципу "чем больше детей – тем выше размер выплат на каждого ребенка", следует документа, принятого по итогам X Общецерковного съезда по социальному служению и опубликованного в среду на сайте Синодального отдела Московского патриархата по социальному служению и церковной благотворительности.
X Общецерковный съезд по социальному служению прошел 13-15 мая в Москве. Документ, принятый по итогам съезда, утвержден патриархом Московским и вся Руси Кириллом и будет направлен в епархии.
"Участники съезда отмечают необходимость увеличения ежемесячной финансовой поддержки многодетных семей и реализации принципа "чем больше детей – тем выше размер выплат на каждого ребенка", - сказано в документе.
Кроме того, предлагается законодательно "предусмотреть льготы при оплате за обучение в высших и средне-специальных учебных заведениях детям из многодетных семей, обучающимся на платной основе".