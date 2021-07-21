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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210721/mnogodetnye-1742225122.html
"Больше детей — больше денег": в РПЦ предложили реформу выплат семьям
"Больше детей — больше денег": в РПЦ предложили реформу выплат семьям - РИА Новости, 21.07.2021
"Больше детей — больше денег": в РПЦ предложили реформу выплат семьям
В РПЦ предложили увеличить выплаты многодетным семьям и организовать их по принципу "чем больше детей – тем выше размер выплат на каждого ребенка", следует... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:33
2021-07-21T15:42
религия и мировоззрение
многодетные семьи
московский патриархат
русская православная церковь
москва
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В РПЦ предложили увеличить выплаты многодетным семьям и организовать их по принципу "чем больше детей – тем выше размер выплат на каждого ребенка", следует документа, принятого по итогам X Общецерковного съезда по социальному служению и опубликованного в среду на сайте Синодального отдела Московского патриархата по социальному служению и церковной благотворительности.X Общецерковный съезд по социальному служению прошел 13-15 мая в Москве. Документ, принятый по итогам съезда, утвержден патриархом Московским и вся Руси Кириллом и будет направлен в епархии.Кроме того, предлагается законодательно "предусмотреть льготы при оплате за обучение в высших и средне-специальных учебных заведениях детям из многодетных семей, обучающимся на платной основе".
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многодетные семьи, московский патриархат, русская православная церковь, москва
15:33 21.07.2021 (обновлено: 15:42 21.07.2021)
 
"Больше детей — больше денег": в РПЦ предложили реформу выплат семьям

"Больше детей — больше денег": в РПЦ предложили реформу выплат семьям

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрихожане поклоняются мощам святых Петра и Февронии, доставленным из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома, в храме Христа Спасителя
Прихожане поклоняются мощам святых Петра и Февронии, доставленным из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома, в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В РПЦ предложили увеличить выплаты многодетным семьям и организовать их по принципу "чем больше детей – тем выше размер выплат на каждого ребенка", следует документа, принятого по итогам X Общецерковного съезда по социальному служению и опубликованного в среду на сайте Синодального отдела Московского патриархата по социальному служению и церковной благотворительности.
X Общецерковный съезд по социальному служению прошел 13-15 мая в Москве. Документ, принятый по итогам съезда, утвержден патриархом Московским и вся Руси Кириллом и будет направлен в епархии.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 12:23
Кузнецова призвала принять закон о многодетных семьях
"Участники съезда отмечают необходимость увеличения ежемесячной финансовой поддержки многодетных семей и реализации принципа "чем больше детей – тем выше размер выплат на каждого ребенка", - сказано в документе.
Кроме того, предлагается законодательно "предусмотреть льготы при оплате за обучение в высших и средне-специальных учебных заведениях детям из многодетных семей, обучающимся на платной основе".
 
Религия и мировоззрениеМногодетные семьиМосковский ПатриархатРусская православная церковьМосква
 
 
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