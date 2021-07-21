https://ria.ru/20210721/mnogodetnye-1742225122.html

"Больше детей — больше денег": в РПЦ предложили реформу выплат семьям

"Больше детей — больше денег": в РПЦ предложили реформу выплат семьям - РИА Новости, 21.07.2021

"Больше детей — больше денег": в РПЦ предложили реформу выплат семьям

В РПЦ предложили увеличить выплаты многодетным семьям и организовать их по принципу "чем больше детей – тем выше размер выплат на каждого ребенка", следует... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T15:33

2021-07-21T15:33

2021-07-21T15:42

религия и мировоззрение

многодетные семьи

московский патриархат

русская православная церковь

москва

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В РПЦ предложили увеличить выплаты многодетным семьям и организовать их по принципу "чем больше детей – тем выше размер выплат на каждого ребенка", следует документа, принятого по итогам X Общецерковного съезда по социальному служению и опубликованного в среду на сайте Синодального отдела Московского патриархата по социальному служению и церковной благотворительности.X Общецерковный съезд по социальному служению прошел 13-15 мая в Москве. Документ, принятый по итогам съезда, утвержден патриархом Московским и вся Руси Кириллом и будет направлен в епархии.Кроме того, предлагается законодательно "предусмотреть льготы при оплате за обучение в высших и средне-специальных учебных заведениях детям из многодетных семей, обучающимся на платной основе".

https://ria.ru/20210708/kuznetsova-1740412529.html

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многодетные семьи, московский патриархат, русская православная церковь, москва