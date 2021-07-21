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В Афинах полиция применила слезоточивый газ на митинге против вакцин

В Афинах полиция применила слезоточивый газ на митинге против вакцин - РИА Новости, 21.07.2021

В Афинах полиция применила слезоточивый газ на митинге против вакцин

Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона массовой демонстрации против вакцинирования от COVID-19 в центре Афин, передает Афинско-Македонское... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T23:14

2021-07-21T23:14

2021-07-21T23:14

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афины

в мире

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона массовой демонстрации против вакцинирования от COVID-19 в центре Афин, передает Афинско-Македонское агентство.Как сообщается, на площади Синтагма собрались около 3,5 тысячи протестующих. Беспорядки начались, после того как полицейские попросили некоторых из них освободить проезжую часть. В ответ правоохранителей стали забрасывать бутылками и другими предметами. Тогда бойцы полицейского спецназа применили против митингующих слезоточивый газ и водометы.Небольшие инциденты также сопровождали акцию протеста перед афинским акрополем. Всего в городе были задержаны не менее пяти протестующих.Газета "Авги" сообщает, что среди митингующих было много сторонников ультраправых партий.

https://ria.ru/20210501/gaz-1730854286.html

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греция, афины, в мире