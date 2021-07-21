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В Афинах полиция применила слезоточивый газ на митинге против вакцин
В Афинах полиция применила слезоточивый газ на митинге против вакцин - РИА Новости, 21.07.2021
В Афинах полиция применила слезоточивый газ на митинге против вакцин
Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона массовой демонстрации против вакцинирования от COVID-19 в центре Афин, передает Афинско-Македонское... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T23:14
2021-07-21T23:14
греция
афины
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона массовой демонстрации против вакцинирования от COVID-19 в центре Афин, передает Афинско-Македонское агентство.Как сообщается, на площади Синтагма собрались около 3,5 тысячи протестующих. Беспорядки начались, после того как полицейские попросили некоторых из них освободить проезжую часть. В ответ правоохранителей стали забрасывать бутылками и другими предметами. Тогда бойцы полицейского спецназа применили против митингующих слезоточивый газ и водометы.Небольшие инциденты также сопровождали акцию протеста перед афинским акрополем. Всего в городе были задержаны не менее пяти протестующих.Газета "Авги" сообщает, что среди митингующих было много сторонников ультраправых партий.
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греция, афины, в мире
23:14 21.07.2021
 
В Афинах полиция применила слезоточивый газ на митинге против вакцин

В Афинах полиция применила слезоточивый газ и водометы на митинге против вакцин

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции Греции
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона массовой демонстрации против вакцинирования от COVID-19 в центре Афин, передает Афинско-Македонское агентство.
Как сообщается, на площади Синтагма собрались около 3,5 тысячи протестующих. Беспорядки начались, после того как полицейские попросили некоторых из них освободить проезжую часть. В ответ правоохранителей стали забрасывать бутылками и другими предметами. Тогда бойцы полицейского спецназа применили против митингующих слезоточивый газ и водометы.
Полиция Вены разгоняет демонстрантов слезоточивым газом - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 17:45
Полиция применила слезоточивый газ на митинге в Вене
Небольшие инциденты также сопровождали акцию протеста перед афинским акрополем. Всего в городе были задержаны не менее пяти протестующих.
Газета "Авги" сообщает, что среди митингующих было много сторонников ультраправых партий.
 
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