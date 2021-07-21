https://ria.ru/20210721/miting-1742296399.html
В Афинах полиция применила слезоточивый газ на митинге против вакцин
В Афинах полиция применила слезоточивый газ на митинге против вакцин - РИА Новости, 21.07.2021
В Афинах полиция применила слезоточивый газ на митинге против вакцин
Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона массовой демонстрации против вакцинирования от COVID-19 в центре Афин, передает Афинско-Македонское... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T23:14
2021-07-21T23:14
2021-07-21T23:14
греция
афины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739010541_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe8b237a4f2664643f40fe6ca59b7a62.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона массовой демонстрации против вакцинирования от COVID-19 в центре Афин, передает Афинско-Македонское агентство.Как сообщается, на площади Синтагма собрались около 3,5 тысячи протестующих. Беспорядки начались, после того как полицейские попросили некоторых из них освободить проезжую часть. В ответ правоохранителей стали забрасывать бутылками и другими предметами. Тогда бойцы полицейского спецназа применили против митингующих слезоточивый газ и водометы.Небольшие инциденты также сопровождали акцию протеста перед афинским акрополем. Всего в городе были задержаны не менее пяти протестующих.Газета "Авги" сообщает, что среди митингующих было много сторонников ультраправых партий.
https://ria.ru/20210501/gaz-1730854286.html
греция
афины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739010541_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_59a2867e6645d77e55d4ae5dcf7b269e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
греция, афины, в мире
В Афинах полиция применила слезоточивый газ на митинге против вакцин
В Афинах полиция применила слезоточивый газ и водометы на митинге против вакцин