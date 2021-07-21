https://ria.ru/20210721/mironov-1742219549.html

Миронов пристыдил крупные российские компании за отказ работать в Крыму

Миронов пристыдил крупные российские компании за отказ работать в Крыму - РИА Новости, 21.07.2021

Миронов пристыдил крупные российские компании за отказ работать в Крыму

Решение о привлечении в Крым крупных российских компаний будет принято в ближайшей перспективе, несмотря на угрозу западных санкций, уверен председатель партии... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T15:05

2021-07-21T15:05

2021-07-21T15:05

сергей миронов

симферополь

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Решение о привлечении в Крым крупных российских компаний будет принято в ближайшей перспективе, несмотря на угрозу западных санкций, уверен председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.Он подверг критике крупные российские компании за отказ работать на полуострове из-за угрозы санкций."То, как ведут себя крупные компании – и банковские, и страховые, и нефтяные, – это позорище, просто стыдно. Нужна политическая воля, чтобы кто-то (сказал): вы что там стесняетесь? Плевать на ваши доходы, будете под санкциями, и замечательно. Давайте, открывайте здесь свои филиалы. Что-то мне подсказывает, что в ближайшем будущем мы в любом случае увидим то или иное решение. Либо такое жесткое, либо рыночное. Но они должны сюда (в Крым) зайти", - сказал Миронов журналистам в Симферополе.Он напомнил, что предлагалось создать на территории Крыма оффшорную зону, которая позволит анонимно работать на полуострове не только крупному отечественному, но и иностранному бизнесу.

https://ria.ru/20210721/krym-1742168263.html

симферополь

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сергей миронов, симферополь, экономика