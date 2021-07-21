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Миронов пристыдил крупные российские компании за отказ работать в Крыму
Миронов пристыдил крупные российские компании за отказ работать в Крыму - РИА Новости, 21.07.2021
Миронов пристыдил крупные российские компании за отказ работать в Крыму
Решение о привлечении в Крым крупных российских компаний будет принято в ближайшей перспективе, несмотря на угрозу западных санкций, уверен председатель партии... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:05
2021-07-21T15:05
сергей миронов
симферополь
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Решение о привлечении в Крым крупных российских компаний будет принято в ближайшей перспективе, несмотря на угрозу западных санкций, уверен председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.Он подверг критике крупные российские компании за отказ работать на полуострове из-за угрозы санкций."То, как ведут себя крупные компании – и банковские, и страховые, и нефтяные, – это позорище, просто стыдно. Нужна политическая воля, чтобы кто-то (сказал): вы что там стесняетесь? Плевать на ваши доходы, будете под санкциями, и замечательно. Давайте, открывайте здесь свои филиалы. Что-то мне подсказывает, что в ближайшем будущем мы в любом случае увидим то или иное решение. Либо такое жесткое, либо рыночное. Но они должны сюда (в Крым) зайти", - сказал Миронов журналистам в Симферополе.Он напомнил, что предлагалось создать на территории Крыма оффшорную зону, которая позволит анонимно работать на полуострове не только крупному отечественному, но и иностранному бизнесу.
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сергей миронов, симферополь, экономика
15:05 21.07.2021
 
Миронов пристыдил крупные российские компании за отказ работать в Крыму

Председатель партии СРЗП Миронов пристыдил крупные российские компании, что они не идут в Крым

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСергей Миронов выступает на съезде новой объединённой политической партии "Справедливая Россия - За правду" в Москве
Сергей Миронов выступает на съезде новой объединённой политической партии Справедливая Россия - За правду в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Решение о привлечении в Крым крупных российских компаний будет принято в ближайшей перспективе, несмотря на угрозу западных санкций, уверен председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
Он подверг критике крупные российские компании за отказ работать на полуострове из-за угрозы санкций.
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"То, как ведут себя крупные компании – и банковские, и страховые, и нефтяные, – это позорище, просто стыдно. Нужна политическая воля, чтобы кто-то (сказал): вы что там стесняетесь? Плевать на ваши доходы, будете под санкциями, и замечательно. Давайте, открывайте здесь свои филиалы. Что-то мне подсказывает, что в ближайшем будущем мы в любом случае увидим то или иное решение. Либо такое жесткое, либо рыночное. Но они должны сюда (в Крым) зайти", - сказал Миронов журналистам в Симферополе.
Он напомнил, что предлагалось создать на территории Крыма оффшорную зону, которая позволит анонимно работать на полуострове не только крупному отечественному, но и иностранному бизнесу.
 
Сергей МироновСимферопольЭкономика
 
 
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