https://ria.ru/20210721/minirovanie-1742156977.html

В Москве "заминировали" 12 судов

В Москве "заминировали" 12 судов - РИА Новости, 21.07.2021

В Москве "заминировали" 12 судов

Двенадцать московских судов получили сообщения о "минировании", сотрудники и посетители эвакуированы, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T09:57

2021-07-21T09:57

2021-07-21T10:03

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москва

происшествия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Двенадцать московских судов получили сообщения о "минировании", сотрудники и посетители эвакуированы, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев."По состоянию на 9.30 сообщения о заложенных взрывных устройствах были приняты из 12 судов Москвы. В настоящее время проведена эвакуация, в судах работают спецслужбы", - сказал он.Лазарев добавил, что часть судов уже проверили кинологи со служебными собаками - они возвращаются к работе, взрывных устройств не обнаружено.Также письмо с угрозой поступило в Мосгорсуд. "Ограничен доступ посетителей в Мосгорсуд, ожидаем приезда кинологов", - пояснил собеседник.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" использовали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".

https://ria.ru/20210522/rostov-na-donu-1733475100.html

https://ria.ru/20210624/minirovanie-1738357401.html

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия