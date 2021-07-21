https://ria.ru/20210721/migranty-1742206366.html

В Британии задержали вероятных участников незаконной перевозки мигрантов

В Британии задержали вероятных участников незаконной перевозки мигрантов - РИА Новости, 21.07.2021

В Британии задержали вероятных участников незаконной перевозки мигрантов

В Великобритании задержали семерых человек в рамках операции по ликвидации организованной преступной группы, причастной к незаконной перевозке сотен албанских... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T14:18

2021-07-21T14:18

2021-07-21T14:18

мигранты

ла-манш

франция

лондон

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ЛОНДОН, 21 июл - РИА Новости. В Великобритании задержали семерых человек в рамках операции по ликвидации организованной преступной группы, причастной к незаконной перевозке сотен албанских мигрантов в Великобританию, говорится в сообщении Национального агентства по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA).Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, в которой их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия."Среди задержанных сотрудниками NCA в ходе серии рейдов 20 июля в южном Лондоне, Суррее, Оксфордшире и Хартлпуле был предполагаемый главарь сети, занимающейся контрабандой людей. По мнению следователей, группировка использовала грузовики и арендованные фургоны для перевозки людей из северной Франции", - отмечается в сообщении. Утверждается, что у группы были контакты во Франции, Германии, Нидерландах и Польше."Задержанные допрашиваются по подозрению в совершении преступлений, включая сговор с целью содействия незаконному въезду в Великобританию и отмывание денег", - сообщили в NCA. Также было изъято около 30 тысяч фунтов стерлингов наличными.За шесть месяцев с июля по декабрь 2020 года в ходе досмотров транспорта на терминале в туннеле Ла-Манш вблизи французского Кале пограничники пресекли шесть попыток незаконной перевозки людей, добавили в NCA. По данным ведомства, все случаи были связаны с преступной группой, находящейся под следствием.Кроме того, в мае 2021 года были пресечены еще две попытки нелегальной перевозки людей, связанные с этой сетью. Совместная работа NCA с французскими и немецкими коллегами позволили остановить транспортные средства с мигрантами до того, как они достигли побережья, добавили в NCA."В некоторых случаях мигранты могли платить преступникам от 20 до 25 тысяч фунтов стерлингов за то, чтобы добраться до Великобритании. Финансовые следователи NCA выявили многочисленные банковские счета, предположительно, принадлежащие сети, оборот каждого из которых составляет десятки и даже сотни тысяч фунтов стерлингов", - говорится в сообщении.Великобритания и Франция накануне подписали соглашение об усилении борьбы с незаконной иммиграцией. В частности, документ предусматривает, что количество полицейских, патрулирующих французские пляжи, увеличится более чем вдвое, чтобы препятствовать отправлению лодок с французского берега.В настоящее время в британском парламенте обсуждается новый план по иммиграции, представленный министром внутренних дел. Предполагается, что законопроект о гражданстве и границах направлен против недостатков нынешней британской системы предоставления убежища и преступной деятельности, стоящей за незаконной миграцией.

https://ria.ru/20210720/lukashenko-1742069050.html

https://ria.ru/20210720/golodovka-1742117231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мигранты, ла-манш, франция, лондон, в мире