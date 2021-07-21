14:02 21.07.2021 (обновлено: 15:08 21.07.2021)
"Факты на стол". Лукашенко ответил на обвинения в наплыве мигрантов
Президент Белоруссии Лукашенко ответил на обвинения со стороны Евросоюза в наплыве мигрантов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко назвал безосновательными звучащие со стороны ЕС в адрес Белоруссии обвинения в том, что госорганы республики причастны к наплыву нелегальных мигрантов из Белоруссии, потребовал "факты на стол".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что его страна готова помочь соседним странам в решении вопроса нелегальной миграции в Европейский Союз.
"Белоруссия готова помочь Европе в решении вопроса нелегальной миграции", - подчеркнул Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По данным службы охраны госграницы Литвы, в этом году более 2,2 тысячи нелегалов пытались въехать в Литву из Белоруссии, что в 27 раз больше, чем за весь прошлый год. В свою очередь Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
Позже он сказал, что в Литве есть преступные группировки, причастные к нелегальной миграции, посоветовал Вильнюсу работать в этом направлении, а не упрекать Минск, обещал помочь, но не безвозмездно.