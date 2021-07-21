https://ria.ru/20210721/migranty-1742203039.html

"Факты на стол". Лукашенко ответил на обвинения в наплыве мигрантов

"Факты на стол". Лукашенко ответил на обвинения в наплыве мигрантов - РИА Новости, 21.07.2021

"Факты на стол". Лукашенко ответил на обвинения в наплыве мигрантов

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал безосновательными звучащие со стороны ЕС в адрес Белоруссии обвинения в том, что госорганы республики причастны РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T14:02

2021-07-21T14:02

2021-07-21T15:08

александр лукашенко

евросоюз

литва

в мире

белоруссия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко назвал безосновательными звучащие со стороны ЕС в адрес Белоруссии обвинения в том, что госорганы республики причастны к наплыву нелегальных мигрантов из Белоруссии, потребовал "факты на стол".Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что его страна готова помочь соседним странам в решении вопроса нелегальной миграции в Европейский Союз."Белоруссия готова помочь Европе в решении вопроса нелегальной миграции", - подчеркнул Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По данным службы охраны госграницы Литвы, в этом году более 2,2 тысячи нелегалов пытались въехать в Литву из Белоруссии, что в 27 раз больше, чем за весь прошлый год. В свою очередь Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".Позже он сказал, что в Литве есть преступные группировки, причастные к нелегальной миграции, посоветовал Вильнюсу работать в этом направлении, а не упрекать Минск, обещал помочь, но не безвозмездно.

https://ria.ru/20210720/dipotnosheniya-1742075256.html

https://ria.ru/20210720/lukashenko-1741905135.html

литва

белоруссия

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александр лукашенко, евросоюз, литва, в мире, белоруссия