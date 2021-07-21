https://ria.ru/20210721/migranty-1742170701.html

В Литве оценили число мигрантов, задержанных на границе с Белоруссией

В Литве оценили число мигрантов, задержанных на границе с Белоруссией - РИА Новости, 21.07.2021

В Литве оценили число мигрантов, задержанных на границе с Белоруссией

Более 2,2 тысячи нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года, что более чем в 27 раз превышает показатели 2020 года, передает РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:28

2021-07-21T11:28

2021-07-21T11:28

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литва

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ВИЛЬНЮС, 21 июл - РИА Новости. Более 2,2 тысячи нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года, что более чем в 27 раз превышает показатели 2020 года, передает Sputnik Литва со ссылкой на Службу охраны государственной границы (VSAT)."В Литве за сутки задержали 70 новых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, сообщает Служба охраны государственной границы (VSAT). По данным ведомства, абсолютное большинство нарушителей – 62 человека – представились гражданами Ирака или имели при себе документы этого государства", - пишет Sputnik.По данным агентства, общее число иракцев и представившихся ими превышает 1,2 тысячи человек. Также среди нелегалов много граждан Конго, Камеруна и Гвинеи.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210707/migrants-1740156749.html

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мигранты, белоруссия, литва, в мире