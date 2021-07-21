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В Литве оценили число мигрантов, задержанных на границе с Белоруссией
В Литве оценили число мигрантов, задержанных на границе с Белоруссией - РИА Новости, 21.07.2021
В Литве оценили число мигрантов, задержанных на границе с Белоруссией
Более 2,2 тысячи нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года, что более чем в 27 раз превышает показатели 2020 года, передает РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:28
2021-07-21T11:28
мигранты
белоруссия
литва
в мире
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ВИЛЬНЮС, 21 июл - РИА Новости. Более 2,2 тысячи нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года, что более чем в 27 раз превышает показатели 2020 года, передает Sputnik Литва со ссылкой на Службу охраны государственной границы (VSAT)."В Литве за сутки задержали 70 новых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, сообщает Служба охраны государственной границы (VSAT). По данным ведомства, абсолютное большинство нарушителей – 62 человека – представились гражданами Ирака или имели при себе документы этого государства", - пишет Sputnik.По данным агентства, общее число иракцев и представившихся ими превышает 1,2 тысячи человек. Также среди нелегалов много граждан Конго, Камеруна и Гвинеи.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
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мигранты, белоруссия, литва, в мире
11:28 21.07.2021
 
В Литве оценили число мигрантов, задержанных на границе с Белоруссией

В Литве на границе с Белоруссией с января задержали в 27 раз больше мигрантов, чем за 2020 год

© REUTERS / Janis LaizansСолдаты литовской армии устанавливают забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией в городе Друскининкай
Солдаты литовской армии устанавливают забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией в городе Друскининкай - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© REUTERS / Janis Laizans
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ВИЛЬНЮС, 21 июл - РИА Новости. Более 2,2 тысячи нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года, что более чем в 27 раз превышает показатели 2020 года, передает Sputnik Литва со ссылкой на Службу охраны государственной границы (VSAT).
"В Литве за сутки задержали 70 новых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, сообщает Служба охраны государственной границы (VSAT). По данным ведомства, абсолютное большинство нарушителей – 62 человека – представились гражданами Ирака или имели при себе документы этого государства", - пишет Sputnik.
По данным агентства, общее число иракцев и представившихся ими превышает 1,2 тысячи человек. Также среди нелегалов много граждан Конго, Камеруна и Гвинеи.
"Таким образом, к этому моменту с начала года в балтийской республике пойманы 2228 нарушителей границы – это более чем в 27 раз превышает их количество за весь прошлый год. По данным VSAT, только за этот июль, который еще не закончился, пограничники задержали 1567 мигрантов", - добавляет Sputnik.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
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