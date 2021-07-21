https://ria.ru/20210721/mig-35-1742125818.html

В ФСВТС рассказали о просьбе инозаказчика о полете на МиГ-35 на МАКС-2021

В ФСВТС рассказали о просьбе инозаказчика о полете на МиГ-35 на МАКС-2021 - РИА Новости, 21.07.2021

В ФСВТС рассказали о просьбе инозаказчика о полете на МиГ-35 на МАКС-2021

Полет многоцелевого истребителя МиГ-35 с участием летчика иностранного заказчика планируется провести на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021,... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T03:56

2021-07-21T03:56

2021-07-21T03:56

макс-2021

россия

дмитрий шугаев

миг-35

москва

жуковский

безопасность

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Полет многоцелевого истребителя МиГ-35 с участием летчика иностранного заказчика планируется провести на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.МиГ-35 – новейший авиационный комплекс, созданный с применением технологий истребителей пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток и при любых погодных условиях, а также для поражения подвижных и неподвижных наземных и надводных целей.В числе преимуществ МиГ-35 разработчики, в частности, указывают сниженную радиолокационную заметность, радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, нашлемную систему целуказания, новые двигатели с увеличенной тягой. Истребитель может применять все типы управляемых, неуправляемых ракет и новейших корректируемых бомб.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210720/mig-35-1741957753.html

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макс-2021, россия, дмитрий шугаев, миг-35, москва, жуковский, безопасность