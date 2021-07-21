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В ФСВТС рассказали о просьбе инозаказчика о полете на МиГ-35 на МАКС-2021
В ФСВТС рассказали о просьбе инозаказчика о полете на МиГ-35 на МАКС-2021 - РИА Новости, 21.07.2021
В ФСВТС рассказали о просьбе инозаказчика о полете на МиГ-35 на МАКС-2021
Полет многоцелевого истребителя МиГ-35 с участием летчика иностранного заказчика планируется провести на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021,... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T03:56
2021-07-21T03:56
макс-2021
россия
дмитрий шугаев
миг-35
москва
жуковский
безопасность
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Полет многоцелевого истребителя МиГ-35 с участием летчика иностранного заказчика планируется провести на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.МиГ-35 – новейший авиационный комплекс, созданный с применением технологий истребителей пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток и при любых погодных условиях, а также для поражения подвижных и неподвижных наземных и надводных целей.В числе преимуществ МиГ-35 разработчики, в частности, указывают сниженную радиолокационную заметность, радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, нашлемную систему целуказания, новые двигатели с увеличенной тягой. Истребитель может применять все типы управляемых, неуправляемых ракет и новейших корректируемых бомб.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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макс-2021, россия, дмитрий шугаев, миг-35, москва, жуковский, безопасность
03:56 21.07.2021
 
В ФСВТС рассказали о просьбе инозаказчика о полете на МиГ-35 на МАКС-2021

Глава ФСВТС Шугаев рассказал о планируемом на МАКС-2021 полете МиГ-35 с летчиком инозаказчика

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМногофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 выполняют полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 выполняют полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Полет многоцелевого истребителя МиГ-35 с участием летчика иностранного заказчика планируется провести на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"В 2021 году в ФСВТС России поступило одно обращение на организацию демонстрационного полета истребителя МиГ-35 с участием пилота инозаказчика как раз на авиасалоне МАКС", - сказал он.
МиГ-35 – новейший авиационный комплекс, созданный с применением технологий истребителей пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток и при любых погодных условиях, а также для поражения подвижных и неподвижных наземных и надводных целей.
В числе преимуществ МиГ-35 разработчики, в частности, указывают сниженную радиолокационную заметность, радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, нашлемную систему целуказания, новые двигатели с увеличенной тягой. Истребитель может применять все типы управляемых, неуправляемых ракет и новейших корректируемых бомб.
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
Государственный летно-испытательный центр Минобороны России им. В. П. Чкалова - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 03:43
Россия получила две иностранные заявки на поставку МиГ-35
 
МАКС-2021РоссияДмитрий ШугаевМиГ-35МоскваЖуковскийБезопасность
 
 
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