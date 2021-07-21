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Найден древнейший метеорит, который старше Земли

Найден древнейший метеорит, который старше Земли - РИА Новости, 21.07.2021

Найден древнейший метеорит, который старше Земли

Небольшой обломок камня, найденный в поле в графстве Глостершир на западе Англии, оказался древним метеоритом. Его возраст ученые оценивают в 4,6 миллиарда лет. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:54

2021-07-21T11:54

2021-07-21T13:02

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Небольшой обломок камня, найденный в поле в графстве Глостершир на западе Англии, оказался древним метеоритом. Его возраст ученые оценивают в 4,6 миллиарда лет. На сегодняшний день это самый старый метеорит, найденный на Земле. Возраст самой планеты при этом составляет 4,54 миллиарда лет. О находке сообщается в пресс-релизе Университета Лафборо.По мнению ученых, этот небольшой камень угольного цвета, найденный жителем Лафборо, сотрудником Организации астрофизических исследований Восточной Англии (EAARO) Дереком Робсоном, — фрагмент космического мусора, оставшегося после формирования планет Солнечной системы. Предполагается, что он прилетел на Землю из пояса астероидов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера.Сейчас исследователи из Университета Лафборо вместе с коллегами из EAARO изучают структуру и состав метеорита, которому дали имя Уинчкомб (Winchcombe) по названию деревни, вблизи которой он был найден. Ученые надеются найти ответы на вопросы о процессах, протекавших в ранней Солнечной системе и, возможно, о происхождении Земли и жизни на ней.Они используют такие методы, как электронная микроскопия — для изучения морфологии поверхности в микронном и нанометровом масштабе, а также колебательную спектроскопию и дифракцию рентгеновских лучей, которые дают подробную информацию о кристаллической структуре, химических фазах и молекулярных взаимодействиях вещества.По словам авторов, материал метеорита напоминает плохо скрепленный бетон, состоящий из частиц и пыли, которые никогда не подвергались сильным космическим столкновениям, то есть не участвовали в образовании протопланетных тел."Внутренняя структура — хрупкая и неплотно связанная, пористая, с трещинами, — приводятся в пресс-релизе слова одного из участников исследования, Шона Фаулера, специалиста по оптической и электронной микроскопии из Центра изучения материалов Университета Лафборо. — Похоже, он не подвергся термическому метаморфизму. Это означает, что он находился там, за Марсом, нетронутым до того, как была создана какая-либо из планет. Это редкая возможность изучить кусочек нашего первозданного прошлого".Основная часть метеорита состоит из таких минералов, как оливин и листовые силикаты с минеральными включениями, называемыми хондрами."Но состав его отличается от всего, что можно найти здесь, на Земле, и потенциально не похож на любые другие найденные ранее метеориты", — говорит Фаулер.Древний метеорит представляет собой редкий пример углистого хондрита — космической породы, содержащей органический материал. К этой группе относятся менее пяти процентов метеоритов, падающих на Землю."Углистые хондриты содержат органические соединения, в том числе аминокислоты, которые есть во всех живых существах. Возможность идентифицировать и подтвердить присутствие таких соединений в материале, существовавшем до рождения Земли, будет важным шагом к пониманию того, как зародилась жизнь", — заключил директор по астрохимии EAARO Дерек Робсон, который и обнаружил метеорит.

https://ria.ru/20200217/1564867351.html

https://ria.ru/20210712/fosfin-1741000991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, метеориты, земля - риа наука, космос - риа наука