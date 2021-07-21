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https://ria.ru/20210721/memorandum-1742278734.html
В России продлили действие антипиратского меморандума
В России продлили действие антипиратского меморандума - РИА Новости, 21.07.2021
В России продлили действие антипиратского меморандума
Действие антипиратского меморандума, подписанного в ноябре 2018 года, продлено до февраля 2022 года, сообщает Роскомнадзор. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T19:39
2021-07-21T20:03
госдума рф
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Действие антипиратского меморандума, подписанного в ноябре 2018 года, продлено до февраля 2022 года, сообщает Роскомнадзор."Двадцать первого июля на площадке Роскомнадзора состоялось заочное заседание участников меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий. Представители отрасли единогласно решили продлить действие Антипиратского меморандума до 1 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что антипиратский меморандум является примером успешного саморегулирования. После его подписания 1 ноября 2018 года поисковики и правообладатели наладили взаимовыгодное сотрудничество по противодействию пиратскому контенту. Поисковики, подписавшие меморандум, после обращения правообладателей прекращали выдачу ссылок на нелегально размещенные в интернете произведения. За время действия меморандума из поисковой выдачи было удалено порядка 25 миллионов ссылок на ресурсы с пиратским контентом.Положительный практический опыт, полученный за время действия меморандума, стал основой для подготовки законопроекта, направленного на борьбу с распространением пиратского контента. В июне законопроект был внесен в Госдуму, напоминает Роскомнадзор.Участниками меморандума стали представители 12 крупнейших производителей кино- и телепродукции и российских интернет-площадок. Документ ввел досудебный порядок разрешения спорных вопросов между правообладателями и поисковыми системами по поводу незаконного размещения ссылок на пиратский контент.
https://ria.ru/20201005/piratstvo-1578212597.html
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госдума рф, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
19:39 21.07.2021 (обновлено: 20:03 21.07.2021)
 
В России продлили действие антипиратского меморандума

Роскомнадзор: в России продлили действие антипиратского меморандума до февраля 2022 года

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Действие антипиратского меморандума, подписанного в ноябре 2018 года, продлено до февраля 2022 года, сообщает Роскомнадзор.
"Двадцать первого июля на площадке Роскомнадзора состоялось заочное заседание участников меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий. Представители отрасли единогласно решили продлить действие Антипиратского меморандума до 1 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
Страница Google.com на экране - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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Роскомнадзор предложил Google и Apple вместе бороться с пиратством
Отмечается, что антипиратский меморандум является примером успешного саморегулирования. После его подписания 1 ноября 2018 года поисковики и правообладатели наладили взаимовыгодное сотрудничество по противодействию пиратскому контенту. Поисковики, подписавшие меморандум, после обращения правообладателей прекращали выдачу ссылок на нелегально размещенные в интернете произведения. За время действия меморандума из поисковой выдачи было удалено порядка 25 миллионов ссылок на ресурсы с пиратским контентом.
Положительный практический опыт, полученный за время действия меморандума, стал основой для подготовки законопроекта, направленного на борьбу с распространением пиратского контента. В июне законопроект был внесен в Госдуму, напоминает Роскомнадзор.
Участниками меморандума стали представители 12 крупнейших производителей кино- и телепродукции и российских интернет-площадок. Документ ввел досудебный порядок разрешения спорных вопросов между правообладателями и поисковыми системами по поводу незаконного размещения ссылок на пиратский контент.
Режиссер Смешариков про цензуру, пиратство и новый сезон - РИА Новости, 1920, 13.05.2020
13 мая 2020, 12:00Как вы это делаете?!
Режиссер "Смешариков" про цензуру, пиратство и новый сезонПрирода очистилась настолько, что в мае (спустя 10 лет после выхода 2 сезона) выходит 3 сезон "Смешариков" (не путать со спин-оффами и полным метром). Как получилось, что их знают во всем мире? Какой персонаж самый популярный? А также про конкуренцию с низкосортным контентом и борьбу с пиратством рассказывает режиссёр "Смешариков" Денис Чернов.
 
Госдума РФТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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