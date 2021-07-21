19:39 21.07.2021 (обновлено: 20:03 21.07.2021)
В России продлили действие антипиратского меморандума
Роскомнадзор: в России продлили действие антипиратского меморандума до февраля 2022 года
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Действие антипиратского меморандума, подписанного в ноябре 2018 года, продлено до февраля 2022 года, сообщает Роскомнадзор.
"Двадцать первого июля на площадке Роскомнадзора состоялось заочное заседание участников меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий. Представители отрасли единогласно решили продлить действие Антипиратского меморандума до 1 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что антипиратский меморандум является примером успешного саморегулирования. После его подписания 1 ноября 2018 года поисковики и правообладатели наладили взаимовыгодное сотрудничество по противодействию пиратскому контенту. Поисковики, подписавшие меморандум, после обращения правообладателей прекращали выдачу ссылок на нелегально размещенные в интернете произведения. За время действия меморандума из поисковой выдачи было удалено порядка 25 миллионов ссылок на ресурсы с пиратским контентом.
Положительный практический опыт, полученный за время действия меморандума, стал основой для подготовки законопроекта, направленного на борьбу с распространением пиратского контента. В июне законопроект был внесен в Госдуму, напоминает Роскомнадзор.
Участниками меморандума стали представители 12 крупнейших производителей кино- и телепродукции и российских интернет-площадок. Документ ввел досудебный порядок разрешения спорных вопросов между правообладателями и поисковыми системами по поводу незаконного размещения ссылок на пиратский контент.
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