https://ria.ru/20210721/memorandum-1742278734.html

В России продлили действие антипиратского меморандума

В России продлили действие антипиратского меморандума - РИА Новости, 21.07.2021

В России продлили действие антипиратского меморандума

Действие антипиратского меморандума, подписанного в ноябре 2018 года, продлено до февраля 2022 года, сообщает Роскомнадзор. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T19:39

2021-07-21T19:39

2021-07-21T20:03

госдума рф

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Действие антипиратского меморандума, подписанного в ноябре 2018 года, продлено до февраля 2022 года, сообщает Роскомнадзор."Двадцать первого июля на площадке Роскомнадзора состоялось заочное заседание участников меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий. Представители отрасли единогласно решили продлить действие Антипиратского меморандума до 1 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что антипиратский меморандум является примером успешного саморегулирования. После его подписания 1 ноября 2018 года поисковики и правообладатели наладили взаимовыгодное сотрудничество по противодействию пиратскому контенту. Поисковики, подписавшие меморандум, после обращения правообладателей прекращали выдачу ссылок на нелегально размещенные в интернете произведения. За время действия меморандума из поисковой выдачи было удалено порядка 25 миллионов ссылок на ресурсы с пиратским контентом.Положительный практический опыт, полученный за время действия меморандума, стал основой для подготовки законопроекта, направленного на борьбу с распространением пиратского контента. В июне законопроект был внесен в Госдуму, напоминает Роскомнадзор.Участниками меморандума стали представители 12 крупнейших производителей кино- и телепродукции и российских интернет-площадок. Документ ввел досудебный порядок разрешения спорных вопросов между правообладателями и поисковыми системами по поводу незаконного размещения ссылок на пиратский контент.

https://ria.ru/20201005/piratstvo-1578212597.html

https://ria.ru/20200513/1571359793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)