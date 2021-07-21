https://ria.ru/20210721/mel-1742288623.html

Адвокат рассказал о деле россиянина Меля в Литве

Адвокат рассказал о деле россиянина Меля в Литве - РИА Новости, 21.07.2021

Адвокат рассказал о деле россиянина Меля в Литве

Осужденный в Литве в 2019 году россиянин Юрий Мель остается в тюрьме по решению суда, который руководствуется принципом уравниловки, несмотря на аргументы о... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T21:28

2021-07-21T21:28

2021-07-21T21:28

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Осужденный в Литве в 2019 году россиянин Юрий Мель остается в тюрьме по решению суда, который руководствуется принципом уравниловки, несмотря на аргументы о длительности рассмотрения дела, заявил его адвокат Ришардас Бурда.Суд в Вильнюсе 27 марта 2019 года приговорил Меля к семи годам лишения свободы по делу о событиях 13 января 1991 года, когда в столкновениях у телецентра в Вильнюсе погибли 14 человек, более 600 получили ранения."Ничего удивительного в том, что Юрий Мель после семи лет отбытия наказания продолжает оставаться в тюрьме по решению апелляционного суда, который увеличил ему наказание на три года, руководствуясь принципом уравниловки", - сказал Бурда в ходе видеоконференции Форума соотечественников, который проходил в Общественной палате в Москве в среду.Он заявил, что другие танкисты, которые не участвовали в процессе очно, все равно были осуждены на 10 лет, и по логике суда все остальные должны получить столько же."Даже аргументы, которые использует ЕСПЧ, о длительности рассмотрения уголовного дела, о том, что при длительном рассмотрении уголовного дела человек находится в состоянии неопределенности, изматывающем психологически, не были приняты во внимание апелляционным судом", - убежден Бурда.Он также отметил, что уже подал жалобу в кассационную инстанцию, в Верховный суд, однако реакции пока не последовало.По мнению Бурды, налицо несовершенство уголовно-правового законодательства Литвы, из-за чего другие россияне, обвиняемые по этому делу, не могут реализовать свое право на судебную защиту в Верховном суде.По словам адвоката, тюремная администрация предлагает начать процесс условно досрочного освобождения Меля, так как он, по их мнению, "вообще не является клиентом тюремной администрации, не будучи уголовником, убийцей, наркоманом или насильником"."Они прекрасно понимают, что это дело политическое. Но встает другой вопрос: по кодексу об исполнении наказания он имеет право на условно досрочное освобождение, однако, по закону о положении иностранцев в Республике Литва, он не имеет права на вид на жительство, так как обвиняется и осужден за преступление против человечности", - пояснил адвокат.Он также отметил, что на сегодня единственный путь из тюрьмы для Меля – это центр для перемещенных иностранных лиц, но сейчас он "переполнен": "условия там зверские", признает адвокат."Можно сказать, что в этом случае пусть он лучше находится в тюрьме, чем в этом центре, где в одной комнате по несколько человек, и никто не гарантирует поблажек, которые существуют в режимном объекте", - заключил адвокат.Одиннадцатого марта 1990 года Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в стране вспыхнули несанкционированные протесты, что повлекло за собой переброску бойцов спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В столкновениях у телецентра погибли 14 человек, более 600 получили ранения.Судебные заседания по этому делу начались в Литве в 2016 году. Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.Двадцать седьмого марта 2019 года Вильнюсский окружной суд вынес приговоры по данному делу. Значительная часть осужденных по делу о событиях 1991 года сейчас являются гражданами России. Двоих – граждан РФ Юрия Меля и Геннадия Иванова – судили очно. Остальных осудили заочно, поскольку они проживают на территории других государств (России, Украины и Белоруссии). Суд расценил действия всех осужденных силовиков как преступления против человечности. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов.В декабре Следственный комитет России заочно предъявил обвинение судьям из Литвы, вынесшим приговор более 50 россиянам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году.

https://ria.ru/20210401/udaltsov-1603835413.html

https://ria.ru/20210401/mel-1603772431.html

https://ria.ru/20210315/shturm-1600923514.html

https://ria.ru/20210316/alfa-1601402236.html

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россия, юрий мель, белоруссия, литва, в мире