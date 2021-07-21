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Немецкая газета назвала мечту Запада, разрушенную Россией
Немецкая газета назвала мечту Запада, разрушенную Россией - РИА Новости, 22.07.2021
Немецкая газета назвала мечту Запада, разрушенную Россией
Россия разрушила "мечту" Европы о столкновении страны с трудностями, из-за которых Москве придется "пойти на попятную и вновь обратить взор на Запад", пишет... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-21T21:13
2021-07-22T03:03
россия
евросоюз
москва
германия
европа
сша
безопасность
в мире
политика
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Россия разрушила "мечту" Европы о столкновении страны с трудностями, из-за которых Москве придется "пойти на попятную и вновь обратить взор на Запад", пишет глава венского представительства Фонда Фридриха Эберта Райнхард Крумм в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.Автор подчеркнул, что "надежды разошлись с реальностью"."Внутреннее развитие России, а также и развитие ее внешней политики, вызывающие такое эмоциональное отторжение в ЕС и США, — это развитие изумило как Восток, так и Запад. Оно привело у нас к параличу мышления, никто не знает, что делать дальше", — отметил эксперт.По его мнению, самый лучший метод взаимодействия между властями государств — переговоры. Именно последовательные встречи, подчеркнул Райнхард, дадут странам возможность прийти к точкам соприкосновения в интересах и заключить сделки, которые были бы приемлемыми для всех сторон.Россия не раз указывала на то, что ее развитие не представляет угрозы для других государств. Власти также напоминали, что всегда готовы к диалогу со странами, включая европейские.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210717/nato-1741678742.html
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россия, евросоюз, москва, германия, европа, сша, безопасность, в мире, политика
21:13 21.07.2021 (обновлено: 03:03 22.07.2021)
 
Немецкая газета назвала мечту Запада, разрушенную Россией

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Россия разрушила "мечту" Европы о столкновении страны с трудностями

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Россия разрушила "мечту" Европы о столкновении страны с трудностями, из-за которых Москве придется "пойти на попятную и вновь обратить взор на Запад", пишет глава венского представительства Фонда Фридриха Эберта Райнхард Крумм в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Автор подчеркнул, что "надежды разошлись с реальностью".
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"Внутреннее развитие России, а также и развитие ее внешней политики, вызывающие такое эмоциональное отторжение в ЕС и США, — это развитие изумило как Восток, так и Запад. Оно привело у нас к параличу мышления, никто не знает, что делать дальше", — отметил эксперт.
По его мнению, самый лучший метод взаимодействия между властями государств — переговоры. Именно последовательные встречи, подчеркнул Райнхард, дадут странам возможность прийти к точкам соприкосновения в интересах и заключить сделки, которые были бы приемлемыми для всех сторон.
Россия не раз указывала на то, что ее развитие не представляет угрозы для других государств. Власти также напоминали, что всегда готовы к диалогу со странами, включая европейские.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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