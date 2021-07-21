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Голикова напомнила о действии масочного режима по всей России
Голикова напомнила о действии масочного режима по всей России - РИА Новости, 21.07.2021
Голикова напомнила о действии масочного режима по всей России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:31
2021-07-21T17:31
2021-07-21T17:44
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России."Масочный режим на сегодняшний день сохраняется во всех регионах страны", - сказала она в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.Она отметила, что в 66 регионах сохраняются ограничения для граждан старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями, в 19 регионах такой запрет снят, в пяти из них фиксируется превышение среднероссийских уровней заболеваемости.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество, россия
17:31 21.07.2021 (обновлено: 17:44 21.07.2021)
Голикова напомнила о действии масочного режима по всей России
Вице-премьер Голикова: масочный режим сохраняется во всех регионах России