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В Татарстане из реки достали машину с телами двух мужчин
В Татарстане из реки достали машину с телами двух мужчин - РИА Новости, 21.07.2021
В Татарстане из реки достали машину с телами двух мужчин
Автомобиль Land Rover с телами двух мужчин достали из реки Зай в Татарстане, обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщил представитель прокуратуры... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:20
2021-07-21T15:20
2021-07-21T15:20
альметьевск
происшествия
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КАЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Автомобиль Land Rover с телами двух мужчин достали из реки Зай в Татарстане, обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщил представитель прокуратуры республики.По его информации, личности погибших уже установлены, это мужчины в возрасте 34 лет. На место происшествия выехал прокурор Альметьевска Дамир Яфизов. Обстоятельства случившегося выясняются.
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РИА Новости
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альметьевск, происшествия
В Татарстане из реки достали машину с телами двух мужчин
Прокуратура: машину с телами двух мужчин достали из реки в Татарстане
КАЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Автомобиль Land Rover с телами двух мужчин достали из реки Зай в Татарстане, обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщил представитель прокуратуры республики.
"В 6.30 21 июля в реке Зай в конце улицы Сергея Лазо города Альметьевск
обнаружен автомобиль марки Land Rover, в котором после извлечения из воды обнаружено два трупа", - сообщил представитель прокуратуры журналистам.
По его информации, личности погибших уже установлены, это мужчины в возрасте 34 лет. На место происшествия выехал прокурор Альметьевска Дамир Яфизов. Обстоятельства случившегося выясняются.