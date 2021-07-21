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В Татарстане из реки достали машину с телами двух мужчин

В Татарстане из реки достали машину с телами двух мужчин - РИА Новости, 21.07.2021

В Татарстане из реки достали машину с телами двух мужчин

Автомобиль Land Rover с телами двух мужчин достали из реки Зай в Татарстане, обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщил представитель прокуратуры... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T15:20

2021-07-21T15:20

2021-07-21T15:20

альметьевск

происшествия

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КАЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Автомобиль Land Rover с телами двух мужчин достали из реки Зай в Татарстане, обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщил представитель прокуратуры республики.По его информации, личности погибших уже установлены, это мужчины в возрасте 34 лет. На место происшествия выехал прокурор Альметьевска Дамир Яфизов. Обстоятельства случившегося выясняются.

альметьевск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альметьевск, происшествия