https://ria.ru/20210721/martinovich-1742297046.html

СМИ заявили об аресте главреда белорусского оппозиционного издания

СМИ заявили об аресте главреда белорусского оппозиционного издания - РИА Новости, 21.07.2021

СМИ заявили об аресте главреда белорусского оппозиционного издания

Главный редактор белорусского оппозиционного издания "Наша Нива" Егор Мартинович заключен под стражу, он является подозреваемым по уголовному делу о причинении... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T23:20

2021-07-21T23:20

2021-07-21T23:20

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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Главный редактор белорусского оппозиционного издания "Наша Нива" Егор Мартинович заключен под стражу, он является подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба без признаков хищения, сообщила в среду редакция в своем Telegram-канале.В начале июля в издании сообщили о задержании Мартиновича и еще троих сотрудников в качестве подозреваемых по делу, возбужденному по статье "организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". Управление СК по Минску 8 июля сообщило, что расследуется информация о причастности к таким действиям четырех граждан, в том числе Мартиновича. Мининформ Белоруссии в свою очередь сообщил об ограничении доступа к интернет-сайту "Нашей Нивы" на основании уведомления Генпрокуратуры в связи с размещением запрещенной законодательством информации.Между тем 18 июля закончился десятисуточный срок задержания Мартиновича, обвинение ему не предъявили, но его задержали во второй раз - уже по новой статье, сообщила ранее Белорусская ассоциация журналистов. Еще одного из задержанных отпустили, двое также оставались задержанными. Позже редакция уточнила, что Мартинович задержан на трое суток по уголовной статье о причинении имущественного ущерба без признаков хищения."Следственный комитет избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для главного редактора "Нашей Нивы" Егора Мартиновича. Также под стражей будет руководитель отдела рекламы и маркетинга Андрей Скурко", - говорится в сообщении. При этом еще один сотрудник редакции, ранее также задержанный, Андрей Дынько вышел на свободу под обязательство о явке.По информации редакции, Мартинович и Скурко в ближайшее время будут переведены из центра изоляции правонарушителей в СИЗО. "Они проходят подозреваемыми по части 2 статьи 216 уголовного кодекса ("причинение имущественного ущерба без признаков хищения", по ней грозит до пяти лет лишения свободы - ред.). Смысл претензий в том, что оплата за жилищно-коммунальные услуги за помещение была по тарифам для физлиц, а нужно было платить по тарифам для юрлиц", - говорится в сообщении. Согласно ему, ущерб для поставщика энергии составил 3,5 тысячи белорусских рублей (около 1,38 тысячи долларов – ред.), хотя "предприятие с претензиями никогда не обращалось" к редакции.В июле по всей Белоруссии проходили обыски у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности. В СК в пятницу заявили, что ряд представителей негосударственных организаций и СМИ страны причастны к теневому движению финансов из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестной активности.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210703/lukashenko-1739774862.html

https://ria.ru/20210721/lukashenko-1742220293.html

https://ria.ru/20210720/lukashenko-1741991501.html

минск

белоруссия

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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире