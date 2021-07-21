https://ria.ru/20210721/marshrut-1742276946.html

Татарстан представил объекты для включения в "Императорский маршрут"

Татарстан представил объекты для включения в "Императорский маршрут" - РИА Новости, 21.07.2021

Татарстан представил объекты для включения в "Императорский маршрут"

Собор Казанской иконы Божией Матери, Казанский Кремль, Казанский федеральный университет, астрономическая обсерватория имени Энгельгардта, остров-град Свияжск и РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T19:27

2021-07-21T19:27

2021-07-21T19:27

россия

туризм

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

свияжск

новости - туризм

елабуга

республика татарстан (татарстан)

казань

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576778165_0:202:2455:1583_1920x0_80_0_0_ebf6b4e2fe85a35e8d4a208add35019f.jpg

КАЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Собор Казанской иконы Божией Матери, Казанский Кремль, Казанский федеральный университет, астрономическая обсерватория имени Энгельгардта, остров-град Свияжск и многие другие объекты в Татарстане могут войти в проект "Императорский маршрут", сообщил руководитель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.Госкомитет Татарстана по туризму и Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) подписали лицензионный договор о предоставлении республике права использования товарного знака "Императорский маршрут" в ноябре 2020 года.Национальный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" в настоящее время реализуется в 22 регионах России Фондом ЕСПО при поддержке Минкультуры РФ и Федерального агентства по туризму. Проект направлен на сохранение исторической памяти о 300-летнем правлении представителей императорского дома Романовых."Наверное, центральным объектом все-таки станет посещение собора Казанской иконы Божией Матери, плюс большое количество музеев в Казани и, конечно же, наши классические объекты – это и Казанский Кремль, и остров-град Свияжск, и исторические здания в центре Казани. В императорский маршрут ложатся и Елабуга, и Болгар", - сказал Иванов журналистам в рамках совещания по продвижению проекта в республике.Как добавила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, безусловными претендентами на включение в "Императорский маршрут" являются открытый Александром I Казанский университет, Благовещенский собор на территории Казанского Кремля, где молились многие царственные особы, астрономическая обсерватория имени Василия Энгельгардта – одна из старейших в государстве. По словам министра, внимания заслуживают также система благотворительности, первые казанские гимназии."Наш "Императорский маршрут" в Татарстане очень представительный. Уже сейчас министерство культуры предоставило несколько разработанных маршрутов по петровской теме. Мы уже знаем музеи, которые примут своих посетителей в этот юбилейный год. И сегодня группа наших экспертов уже побывала на экскурсии по императорскому маршруту в Казани: полный восторг… Это вселяет огромные надежды на то, что маршрут будет востребован", - сказала глава фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.По словам Громовой, сейчас у туристов есть большой выбор, и для успеха "Императорский маршрут" должен быть организован на очень высоком уровне. Она выразила надежду, что маршрут привлечет еще больше посетителей в музеи региона.

https://ria.ru/20191218/1562486822.html

https://ria.ru/20180706/1524090510.html

россия

свияжск

елабуга

республика татарстан (татарстан)

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, туризм, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, свияжск, новости - туризм, елабуга, республика татарстан (татарстан), казань, общество