Татарстан представил объекты для включения в "Императорский маршрут"
Глава комитета Татарстана по туризму Иванов назвал объекты, которые войдут в "Императорский маршрут"
КАЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Собор Казанской иконы Божией Матери, Казанский Кремль, Казанский федеральный университет, астрономическая обсерватория имени Энгельгардта, остров-град Свияжск и многие другие объекты в Татарстане могут войти в проект "Императорский маршрут", сообщил руководитель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.
Госкомитет Татарстана по туризму и Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) подписали лицензионный договор о предоставлении республике права использования товарного знака "Императорский маршрут" в ноябре 2020 года.
Национальный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" в настоящее время реализуется в 22 регионах России Фондом ЕСПО при поддержке Минкультуры РФ и Федерального агентства по туризму. Проект направлен на сохранение исторической памяти о 300-летнем правлении представителей императорского дома Романовых.
"Наверное, центральным объектом все-таки станет посещение собора Казанской иконы Божией Матери, плюс большое количество музеев в Казани и, конечно же, наши классические объекты – это и Казанский Кремль, и остров-град Свияжск, и исторические здания в центре Казани. В императорский маршрут ложатся и Елабуга, и Болгар", - сказал Иванов журналистам в рамках совещания по продвижению проекта в республике.
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Как добавила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, безусловными претендентами на включение в "Императорский маршрут" являются открытый Александром I Казанский университет, Благовещенский собор на территории Казанского Кремля, где молились многие царственные особы, астрономическая обсерватория имени Василия Энгельгардта – одна из старейших в государстве. По словам министра, внимания заслуживают также система благотворительности, первые казанские гимназии.
"Наш "Императорский маршрут" в Татарстане очень представительный. Уже сейчас министерство культуры предоставило несколько разработанных маршрутов по петровской теме. Мы уже знаем музеи, которые примут своих посетителей в этот юбилейный год. И сегодня группа наших экспертов уже побывала на экскурсии по императорскому маршруту в Казани: полный восторг… Это вселяет огромные надежды на то, что маршрут будет востребован", - сказала глава фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.
По словам Громовой, сейчас у туристов есть большой выбор, и для успеха "Императорский маршрут" должен быть организован на очень высоком уровне. Она выразила надежду, что маршрут привлечет еще больше посетителей в музеи региона.