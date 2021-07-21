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Татарстан представил объекты для включения в "Императорский маршрут"
Татарстан представил объекты для включения в "Императорский маршрут" - РИА Новости, 21.07.2021
Татарстан представил объекты для включения в "Императорский маршрут"
Собор Казанской иконы Божией Матери, Казанский Кремль, Казанский федеральный университет, астрономическая обсерватория имени Энгельгардта, остров-град Свияжск и РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T19:27
2021-07-21T19:27
россия
туризм
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
свияжск
новости - туризм
елабуга
республика татарстан (татарстан)
казань
общество
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КАЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Собор Казанской иконы Божией Матери, Казанский Кремль, Казанский федеральный университет, астрономическая обсерватория имени Энгельгардта, остров-град Свияжск и многие другие объекты в Татарстане могут войти в проект "Императорский маршрут", сообщил руководитель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.Госкомитет Татарстана по туризму и Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) подписали лицензионный договор о предоставлении республике права использования товарного знака "Императорский маршрут" в ноябре 2020 года.Национальный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" в настоящее время реализуется в 22 регионах России Фондом ЕСПО при поддержке Минкультуры РФ и Федерального агентства по туризму. Проект направлен на сохранение исторической памяти о 300-летнем правлении представителей императорского дома Романовых."Наверное, центральным объектом все-таки станет посещение собора Казанской иконы Божией Матери, плюс большое количество музеев в Казани и, конечно же, наши классические объекты – это и Казанский Кремль, и остров-град Свияжск, и исторические здания в центре Казани. В императорский маршрут ложатся и Елабуга, и Болгар", - сказал Иванов журналистам в рамках совещания по продвижению проекта в республике.Как добавила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, безусловными претендентами на включение в "Императорский маршрут" являются открытый Александром I Казанский университет, Благовещенский собор на территории Казанского Кремля, где молились многие царственные особы, астрономическая обсерватория имени Василия Энгельгардта – одна из старейших в государстве. По словам министра, внимания заслуживают также система благотворительности, первые казанские гимназии."Наш "Императорский маршрут" в Татарстане очень представительный. Уже сейчас министерство культуры предоставило несколько разработанных маршрутов по петровской теме. Мы уже знаем музеи, которые примут своих посетителей в этот юбилейный год. И сегодня группа наших экспертов уже побывала на экскурсии по императорскому маршруту в Казани: полный восторг… Это вселяет огромные надежды на то, что маршрут будет востребован", - сказала глава фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.По словам Громовой, сейчас у туристов есть большой выбор, и для успеха "Императорский маршрут" должен быть организован на очень высоком уровне. Она выразила надежду, что маршрут привлечет еще больше посетителей в музеи региона.
https://ria.ru/20191218/1562486822.html
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россия
свияжск
елабуга
республика татарстан (татарстан)
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россия, туризм, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, свияжск, новости - туризм, елабуга, республика татарстан (татарстан), казань, общество
19:27 21.07.2021
 
Татарстан представил объекты для включения в "Императорский маршрут"

Глава комитета Татарстана по туризму Иванов назвал объекты, которые войдут в "Императорский маршрут"

© Depositphotos / photobeginnerКазанский Кремль и набережная
Казанский Кремль и набережная - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Depositphotos / photobeginner
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КАЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Собор Казанской иконы Божией Матери, Казанский Кремль, Казанский федеральный университет, астрономическая обсерватория имени Энгельгардта, остров-град Свияжск и многие другие объекты в Татарстане могут войти в проект "Императорский маршрут", сообщил руководитель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.
Госкомитет Татарстана по туризму и Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) подписали лицензионный договор о предоставлении республике права использования товарного знака "Императорский маршрут" в ноябре 2020 года.
Национальный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" в настоящее время реализуется в 22 регионах России Фондом ЕСПО при поддержке Минкультуры РФ и Федерального агентства по туризму. Проект направлен на сохранение исторической памяти о 300-летнем правлении представителей императорского дома Романовых.
"Наверное, центральным объектом все-таки станет посещение собора Казанской иконы Божией Матери, плюс большое количество музеев в Казани и, конечно же, наши классические объекты – это и Казанский Кремль, и остров-град Свияжск, и исторические здания в центре Казани. В императорский маршрут ложатся и Елабуга, и Болгар", - сказал Иванов журналистам в рамках совещания по продвижению проекта в республике.
Крым. Массандровский дворец - РИА Новости, 1920, 18.12.2019
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В "Императорский маршрут" по Крыму вошли три дворца династии Романовых
Как добавила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, безусловными претендентами на включение в "Императорский маршрут" являются открытый Александром I Казанский университет, Благовещенский собор на территории Казанского Кремля, где молились многие царственные особы, астрономическая обсерватория имени Василия Энгельгардта – одна из старейших в государстве. По словам министра, внимания заслуживают также система благотворительности, первые казанские гимназии.
"Наш "Императорский маршрут" в Татарстане очень представительный. Уже сейчас министерство культуры предоставило несколько разработанных маршрутов по петровской теме. Мы уже знаем музеи, которые примут своих посетителей в этот юбилейный год. И сегодня группа наших экспертов уже побывала на экскурсии по императорскому маршруту в Казани: полный восторг… Это вселяет огромные надежды на то, что маршрут будет востребован", - сказала глава фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.
По словам Громовой, сейчас у туристов есть большой выбор, и для успеха "Императорский маршрут" должен быть организован на очень высоком уровне. Она выразила надежду, что маршрут привлечет еще больше посетителей в музеи региона.
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РоссияТуризмЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоСвияжскНовости - ТуризмЕлабугаРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньОбщество
 
 
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