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В Улан-Удэ спасли от истощения трех котят манула
В Улан-Удэ спасли от истощения трех котят манула - РИА Новости, 21.07.2021
В Улан-Удэ спасли от истощения трех котят манула
Сотрудники этнографического музея из Улан-Удэ спасли трех котят манула, поступивших к ним более месяца назад, говорится на странице музея в Instagram. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:22
2021-07-21T15:48
хорошие новости
московский зоопарк
международный союз охраны природы
улан-удэ
мухоршибирский район
общество
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КРАСНОЯРСК, 21 июл — РИА Новости. Сотрудники этнографического музея из Улан-Удэ спасли трех котят манула, поступивших к ним более месяца назад, говорится на странице музея в Instagram.Слепых котят нашли в одном из сел Мухоршибирского района Бурятии. Первые три недели их выхаживала местная жительница Мария. Но потом котятам понадобилась специальная смесь, которую нельзя было обеспечить в домашних условиях, и у них наблюдалось значительное отставание веса от нормы. Пятнадцатого июня котят перевели в живой уголок этнографического музея. Его сотрудники ежедневно консультировались со специалистами Новосибирского и Московского зоопарков, которые помогли подобрать схему лечения."Аглая, Прасковья и Брунгильда (это детские прозвища сестричек) стали быстро набирать вес и развиваться. &lt;...&gt; Сейчас малышам около двух месяцев. Они постепенно переходят на мясо, как настоящие хищники, хватают свой кусок и с рычанием тащат в свою нору, подальше от конкурентов. Вес у котят перешел отметку 600 граммов, что очень нас радует, ведь поступили они весом чуть больше 200 граммов", — говорится в сообщении.В музее пояснили, что уже подали документы для получения разрешения на содержание животных в уголке живой природы. Выпустить котят в среду обитания нельзя, так как они рано остались без матери, не получили навыков выживания в дикой природе и не боятся людей.Манул — хищник из семейства кошачьих, внесен в Красную книгу.
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московский зоопарк, международный союз охраны природы, улан-удэ, мухоршибирский район, общество
15:22 21.07.2021 (обновлено: 15:48 21.07.2021)
 
В Улан-Удэ спасли от истощения трех котят манула

Сотрудники этнографического музея из Улан-Удэ спасли от истощения трех котят манула

© Фото : #нашэтномузейКотята манула, спасенные сотрудниками этнографического музея Улан-Удэ
Котята манула, спасенные сотрудниками этнографического музея Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Фото : #нашэтномузей
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КРАСНОЯРСК, 21 июл — РИА Новости. Сотрудники этнографического музея из Улан-Удэ спасли трех котят манула, поступивших к ним более месяца назад, говорится на странице музея в Instagram.
Слепых котят нашли в одном из сел Мухоршибирского района Бурятии. Первые три недели их выхаживала местная жительница Мария. Но потом котятам понадобилась специальная смесь, которую нельзя было обеспечить в домашних условиях, и у них наблюдалось значительное отставание веса от нормы.
© Фото : #нашэтномузейКотята манула, спасенные сотрудниками этнографического музея Улан-Удэ
Котята манула, спасенные сотрудниками этнографического музея Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Фото : #нашэтномузей
Котята манула, спасенные сотрудниками этнографического музея Улан-Удэ
Пятнадцатого июня котят перевели в живой уголок этнографического музея. Его сотрудники ежедневно консультировались со специалистами Новосибирского и Московского зоопарков, которые помогли подобрать схему лечения.
"Аглая, Прасковья и Брунгильда (это детские прозвища сестричек) стали быстро набирать вес и развиваться. <...> Сейчас малышам около двух месяцев. Они постепенно переходят на мясо, как настоящие хищники, хватают свой кусок и с рычанием тащат в свою нору, подальше от конкурентов. Вес у котят перешел отметку 600 граммов, что очень нас радует, ведь поступили они весом чуть больше 200 граммов", — говорится в сообщении.
В музее пояснили, что уже подали документы для получения разрешения на содержание животных в уголке живой природы. Выпустить котят в среду обитания нельзя, так как они рано остались без матери, не получили навыков выживания в дикой природе и не боятся людей.
Манул — хищник из семейства кошачьих, внесен в Красную книгу.
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