https://ria.ru/20210721/manul-1742223876.html

В Улан-Удэ спасли от истощения трех котят манула

В Улан-Удэ спасли от истощения трех котят манула - РИА Новости, 21.07.2021

В Улан-Удэ спасли от истощения трех котят манула

Сотрудники этнографического музея из Улан-Удэ спасли трех котят манула, поступивших к ним более месяца назад, говорится на странице музея в Instagram. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T15:22

2021-07-21T15:22

2021-07-21T15:48

хорошие новости

московский зоопарк

международный союз охраны природы

улан-удэ

мухоршибирский район

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742223150_0:371:958:910_1920x0_80_0_0_587e5ce7389fdf119da70288c56dbc58.jpg

КРАСНОЯРСК, 21 июл — РИА Новости. Сотрудники этнографического музея из Улан-Удэ спасли трех котят манула, поступивших к ним более месяца назад, говорится на странице музея в Instagram.Слепых котят нашли в одном из сел Мухоршибирского района Бурятии. Первые три недели их выхаживала местная жительница Мария. Но потом котятам понадобилась специальная смесь, которую нельзя было обеспечить в домашних условиях, и у них наблюдалось значительное отставание веса от нормы. Пятнадцатого июня котят перевели в живой уголок этнографического музея. Его сотрудники ежедневно консультировались со специалистами Новосибирского и Московского зоопарков, которые помогли подобрать схему лечения."Аглая, Прасковья и Брунгильда (это детские прозвища сестричек) стали быстро набирать вес и развиваться. <...> Сейчас малышам около двух месяцев. Они постепенно переходят на мясо, как настоящие хищники, хватают свой кусок и с рычанием тащат в свою нору, подальше от конкурентов. Вес у котят перешел отметку 600 граммов, что очень нас радует, ведь поступили они весом чуть больше 200 граммов", — говорится в сообщении.В музее пояснили, что уже подали документы для получения разрешения на содержание животных в уголке живой природы. Выпустить котят в среду обитания нельзя, так как они рано остались без матери, не получили навыков выживания в дикой природе и не боятся людей.Манул — хищник из семейства кошачьих, внесен в Красную книгу.

https://ria.ru/20210713/sobaka-1741120790.html

улан-удэ

мухоршибирский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский зоопарк, международный союз охраны природы, улан-удэ, мухоршибирский район, общество