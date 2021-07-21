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Стало известно, когда новый "кукурузник" получит гибридный двигатель

Стало известно, когда новый "кукурузник" получит гибридный двигатель - РИА Новости, 21.07.2021

Стало известно, когда новый "кукурузник" получит гибридный двигатель

Новейший легкий многоцелевой самолет "Байкал" получит в 2024 году гибридную силовую установку, включающую маршевый и электрический двигатель, сообщил... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T14:19

2021-07-21T14:19

2021-07-21T14:19

макс-2021

россия

олег бочаров (политик)

жуковский

технологии

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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 21 июл - РИА Новости. Новейший легкий многоцелевой самолет "Байкал" получит в 2024 году гибридную силовую установку, включающую маршевый и электрический двигатель, сообщил журналистам в среду замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров."Дорабатываемый (двигатель - ред.) ВК-800, которым он ("Байкал") будет снабжен с 2024 года, безусловно, будет обладать электрической силовой установкой", - сказал он на авиасалоне МАКС-2021.Бочаров уточнил, что такая установка позволит "задублировать безопасность" самолета.Легкий многоцелевой самолет "Байкал" должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты Ан-2, в народе известные как "кукурузники".Как сообщали в компании "Байкал-Инжиниринг", созданный российскими конструкторами и инженерами самолет безопасен, доступен и универсален, а его экономические показатели существенно лучше, чем у зарубежных конкурентов: цена ниже на 30-50%, а себестоимость летного часа - более чем в два раза.Ключевые параметры были определены в соответствии с требованиями региональных авиакомпаний: 2 тонны полезной нагрузки, дальность полета - 1500 километров, крейсерская скорость - 300 километров в час, взлет с грунтовых полос с 250 метров.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

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макс-2021, россия, олег бочаров (политик), жуковский, технологии