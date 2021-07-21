https://ria.ru/20210721/makron-1742213093.html

Макрон поручил провести расследование после сообщений о телефонной слежке

Макрон поручил провести расследование после сообщений о телефонной слежке - РИА Новости, 21.07.2021

Макрон поручил провести расследование после сообщений о телефонной слежке

Президент Франции Эммануэль Макрон отдал распоряжение провести серию расследований после информации СМИ о возможной слежке за его телефонными номерами, заявил... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T14:42

2021-07-21T14:42

2021-07-21T14:49

эммануэль макрон

франция

в мире

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ПАРИЖ, 21 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отдал распоряжение провести серию расследований после информации СМИ о возможной слежке за его телефонными номерами, заявил французский премьер-министр Жан Кастекс.Во вторник французская Monde сообщила, что телефонные номера Макрона в 2019 году, бывшего премьер-министр страны Эдуара Филиппа и еще 14 французских министров могли быть в числе отслеживаемых марокканскими спецслужбами через программу Pegasus."Если эти факты будут доказаны, то они серьезны. Я это подтверждаю", - сказал Кастекс в интервью телеканалу TF1."Президент республики поручил провести серию расследований", - отметил глава французского правительства.Вместе с тем он подчеркнул, что было бы безответственным говорить о какой-либо реакции со стороны Парижа, пока ситуация не прояснится и факты не будут выяснены.В СМИ ранее были опубликованы результаты расследования, согласно которым программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.Как написало влиятельное издание Financial Times со ссылкой на источники, вредоносная программа Pegasus израильской NSO Group многие годы использовалась разведслужбами и правительствами разных стран, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц.Программа могла получать доступ к данным в облаке, например, к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и других преступлений.Французское издание Mediapart подало жалобу после публикации информации о слежке, заявив, что за телефонами двух журналистов портала через программу Pegasus следили марокканские спецслужбы. Во вторник прокуратура Парижа открыла расследование после нескольких жалоб в связи с расследованиями о предполагаемой слежке за активистами и журналистами.

https://ria.ru/20210721/slezhka-1742181257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, франция, в мире