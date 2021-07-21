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https://ria.ru/20210721/lukashenko-1742275218.html
Лукашенко предположил, что белорусскими террористами руководят из ФРГ
Лукашенко предположил, что белорусскими террористами руководят из ФРГ - РИА Новости, 21.07.2021
Лукашенко предположил, что белорусскими террористами руководят из ФРГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в последнее время Минск видит руководство террористами, действующими в республике, со стороны Германии. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T19:18
2021-07-21T20:54
германия
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в последнее время Минск видит руководство террористами, действующими в республике, со стороны Германии.В целом он рассказал, что за провокациями против Белоруссии "прежде всего, стоят США, их спецслужбы, и не только". "Прежде всего эту повестку дня формируют там политики, а спецслужбы - исполнители. Потому что заказать убийство президента возможно только с согласия высшего руководства той или иной страны. Страны, из которых осуществляется исполнение этих мероприятий, мы их тоже знаем - это Литва, отчасти Латвия, прежде всего Польша и Украина", - подчеркнул президент."Мы совсем недавно при попытке совершения террористических актов на территории Беларуси и убийства журналистов задержали массу людей. Мы эти факты передали руководству Германии. Вы думаете, нам до сих пор ответили? Нет. Со стороны беглых белорусов, экстремистов, террористов спланированы очередные провокации против Беларуси. Мы такие факты направили правоохранительным органам Литвы и Польши. Вы думаете, последовали какие-то действия со стороны руководства Литвы и Польши? Нет, наоборот, нагнетается ситуация", - сказал он.Лукашенко заявил, что в итоге получается, что "демократия, права человека - это все слова". "С ними на человеческом языке, на языке права разговаривать бесполезно", - сказал он. При этом глава государства отметил, что Белоруссия находилась и находится не в том положении, чтобы "взбудоражить весь мир" нарушением международных норм и права. "Это себе может позволить Америка. Надо им разбомбить Ирак - они его разбомбили, надо было поставить на колени Афганистан - они его поставили и ушли оттуда. Это они себе могут позволить. Ну, может быть, могли бы действовать в силу своей мощи Китай, Россия - мощная в военном отношении страна… Но не мы. Мы знаем свое место", - сказал президент Белоруссии.Лукашенко подчеркнул, что коллективный Запад во главе с Вашингтоном не могут позволить Белоруссии быть суверенным и независимым государством. "А мы говорим о том, что это наше право быть суверенными и независимыми и определять свою политику. И мы добиваемся этого права, мы его защищаем и будем защищать", - заявил он.В начале июля Лукашенко заявил, что в республике вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, с которыми связаны страны Запада - Германия, США, Польша, Литва, а также Украина. Объединяют участников отрядов самообороны Telegram-сообщества деструктивной направленности. По словам президента, целью этих отрядов была насильственная смена власти. Президент сообщил, что они, в частности, пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в белорусском городе Вилейка. Кроме того, Лукашенко заявил, что пресечено покушение на журналиста государственного телеканала СТВ Григория Азаренка. Позже белорусский гостелеканал ОНТ сообщил, что администратором радикального Telegram-сообщества "Отряды гражданской самообороны Беларуси", который, по версии белорусских спецслужб, планировал теракты в республике, является гражданин Германии Денис Хофман. МИД Белоруссии официально проинформировал Берлин о Хофмане.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://radiosputnik.ria.ru/20210721/lukashenko-1742228855.html
https://ria.ru/20210721/lukashenko-1742220293.html
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германия, минск, белоруссия, в мире
19:18 21.07.2021 (обновлено: 20:54 21.07.2021)
 
Лукашенко предположил, что белорусскими террористами руководят из ФРГ

Лукашенко предположил, что белорусскими террористами руководят из Германии

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в последнее время Минск видит руководство террористами, действующими в республике, со стороны Германии.
"В последнее время мы видим руководство террористами, которые действуют в Беларуси, со стороны Германии", - заявил Лукашенко в интервью арабоязычному телеканалу Sky News Arabia, выдержки из которого приводит в среду белорусское агентство Белта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 15:51В мире
Лукашенко жестко ответил на обвинения в наплыве мигрантов из Белоруссии
В целом он рассказал, что за провокациями против Белоруссии "прежде всего, стоят США, их спецслужбы, и не только". "Прежде всего эту повестку дня формируют там политики, а спецслужбы - исполнители. Потому что заказать убийство президента возможно только с согласия высшего руководства той или иной страны. Страны, из которых осуществляется исполнение этих мероприятий, мы их тоже знаем - это Литва, отчасти Латвия, прежде всего Польша и Украина", - подчеркнул президент.
"Мы совсем недавно при попытке совершения террористических актов на территории Беларуси и убийства журналистов задержали массу людей. Мы эти факты передали руководству Германии. Вы думаете, нам до сих пор ответили? Нет. Со стороны беглых белорусов, экстремистов, террористов спланированы очередные провокации против Беларуси. Мы такие факты направили правоохранительным органам Литвы и Польши. Вы думаете, последовали какие-то действия со стороны руководства Литвы и Польши? Нет, наоборот, нагнетается ситуация", - сказал он.
Лукашенко заявил, что в итоге получается, что "демократия, права человека - это все слова". "С ними на человеческом языке, на языке права разговаривать бесполезно", - сказал он. При этом глава государства отметил, что Белоруссия находилась и находится не в том положении, чтобы "взбудоражить весь мир" нарушением международных норм и права. "Это себе может позволить Америка. Надо им разбомбить Ирак - они его разбомбили, надо было поставить на колени Афганистан - они его поставили и ушли оттуда. Это они себе могут позволить. Ну, может быть, могли бы действовать в силу своей мощи Китай, Россия - мощная в военном отношении страна… Но не мы. Мы знаем свое место", - сказал президент Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на торжественном митинге, посвященном Дню независимости Белоруссии - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 15:08Протесты в Белоруссии
Запад провалился с "цветной революцией" в Белоруссии, заявил Лукашенко
Лукашенко подчеркнул, что коллективный Запад во главе с Вашингтоном не могут позволить Белоруссии быть суверенным и независимым государством. "А мы говорим о том, что это наше право быть суверенными и независимыми и определять свою политику. И мы добиваемся этого права, мы его защищаем и будем защищать", - заявил он.
В начале июля Лукашенко заявил, что в республике вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, с которыми связаны страны Запада - Германия, США, Польша, Литва, а также Украина. Объединяют участников отрядов самообороны Telegram-сообщества деструктивной направленности. По словам президента, целью этих отрядов была насильственная смена власти. Президент сообщил, что они, в частности, пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в белорусском городе Вилейка. Кроме того, Лукашенко заявил, что пресечено покушение на журналиста государственного телеканала СТВ Григория Азаренка. Позже белорусский гостелеканал ОНТ сообщил, что администратором радикального Telegram-сообщества "Отряды гражданской самообороны Беларуси", который, по версии белорусских спецслужб, планировал теракты в республике, является гражданин Германии Денис Хофман. МИД Белоруссии официально проинформировал Берлин о Хофмане.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на торжественном митинге, посвященном Дню независимости Белоруссии - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
20 июля, 17:00
Лукашенко сравнил литовских пограничников с фашистами
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
 
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