https://ria.ru/20210721/lukashenko-1742242518.html

Лукашенко обвинил США в провокациях против Белоруссии

Лукашенко обвинил США в провокациях против Белоруссии - РИА Новости, 21.07.2021

Лукашенко обвинил США в провокациях против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США и их спецслужбы стоят за провокациями против страны. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T16:59

2021-07-21T16:59

2021-07-21T16:59

александр лукашенко

белоруссия

сша

в мире

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США и их спецслужбы стоят за провокациями против страны."За провокациями, прежде всего, это нам абсолютно известно, стоят Соединенные Штаты и их спецслужбы", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia."Эти шаги подготавливаются политиками, затем вступают в действие спецслужбы, занимающиеся исполнением задуманного. Ибо планирование убийств глав государств, журналистов и видных деятелей, совершение терактов, возможно лишь с одобрения высшего политического руководства той или иной страны", - добавил он.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210721/lukashenko-1742220293.html

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белоруссия

сша

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александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире