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Лукашенко обвинил США в провокациях против Белоруссии
Лукашенко обвинил США в провокациях против Белоруссии - РИА Новости, 21.07.2021
Лукашенко обвинил США в провокациях против Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США и их спецслужбы стоят за провокациями против страны. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:59
2021-07-21T16:59
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США и их спецслужбы стоят за провокациями против страны."За провокациями, прежде всего, это нам абсолютно известно, стоят Соединенные Штаты и их спецслужбы", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia."Эти шаги подготавливаются политиками, затем вступают в действие спецслужбы, занимающиеся исполнением задуманного. Ибо планирование убийств глав государств, журналистов и видных деятелей, совершение терактов, возможно лишь с одобрения высшего политического руководства той или иной страны", - добавил он.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
https://ria.ru/20210721/lukashenko-1742220293.html
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белоруссия
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александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире
16:59 21.07.2021
 
Лукашенко обвинил США в провокациях против Белоруссии

Лукашенко: США и их спецслужбы стоят за провокациями против Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США и их спецслужбы стоят за провокациями против страны.
"За провокациями, прежде всего, это нам абсолютно известно, стоят Соединенные Штаты и их спецслужбы", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на торжественном митинге, посвященном Дню независимости Белоруссии - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 15:08Протесты в Белоруссии
Запад провалился с "цветной революцией" в Белоруссии, заявил Лукашенко
"Эти шаги подготавливаются политиками, затем вступают в действие спецслужбы, занимающиеся исполнением задуманного. Ибо планирование убийств глав государств, журналистов и видных деятелей, совершение терактов, возможно лишь с одобрения высшего политического руководства той или иной страны", - добавил он.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 11:22
На Западе не знают, что делать с Лукашенко, заявил политолог
 
Александр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
 
 
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