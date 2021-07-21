Лукашенко обвинил США в провокациях против Белоруссии
Лукашенко: США и их спецслужбы стоят за провокациями против Белоруссии
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США и их спецслужбы стоят за провокациями против страны.
"За провокациями, прежде всего, это нам абсолютно известно, стоят Соединенные Штаты и их спецслужбы", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia.
"Эти шаги подготавливаются политиками, затем вступают в действие спецслужбы, занимающиеся исполнением задуманного. Ибо планирование убийств глав государств, журналистов и видных деятелей, совершение терактов, возможно лишь с одобрения высшего политического руководства той или иной страны", - добавил он.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.