https://ria.ru/20210721/lukashenko-1742222534.html
Лукашенко назвал Россию основным партнером Белоруссии
Лукашенко назвал Россию основным партнером Белоруссии - РИА Новости, 21.07.2021
Лукашенко назвал Россию основным партнером Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия остается основным партнером для Минска. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:17
2021-07-21T15:17
2021-07-21T15:18
союзное государство
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александр лукашенко
москва
минск
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия остается основным партнером для Минска."В этом году мы несколько раз встречались с (президентом России Владимиром – ред.) Путиным не только в Москве. Нас связывают долгие и крепкие узы дружбы. Наши страны объединяет единая система обороны. Есть разногласия по некоторым проблемам, однако есть "красная линия", которую мы никогда не переступим", - заявил президент в интервью телеканалу Sky News Arabia, комментируя российско-белорусские отношения.Он отметил, что на недавней встрече с Путиным, которая продлилась более пяти часов, они обсудили вопросы безопасности, экономики и пандемию COVID-19."Россия остается нашим основным партнером", - сказал президент, назвав переговоры с российским лидером "встречей двух президентов братских стран и соседей".
https://ria.ru/20210714/integratsiya-1741458441.html
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россия, александр лукашенко, москва, минск, белоруссия
15:17 21.07.2021 (обновлено: 15:18 21.07.2021)
Лукашенко назвал Россию основным партнером Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию основным партнером страны