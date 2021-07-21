https://ria.ru/20210721/lukashenko-1742222534.html

Лукашенко назвал Россию основным партнером Белоруссии

Лукашенко назвал Россию основным партнером Белоруссии - РИА Новости, 21.07.2021

Лукашенко назвал Россию основным партнером Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия остается основным партнером для Минска. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T15:17

2021-07-21T15:17

2021-07-21T15:18

союзное государство

россия

александр лукашенко

москва

минск

белоруссия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия остается основным партнером для Минска."В этом году мы несколько раз встречались с (президентом России Владимиром – ред.) Путиным не только в Москве. Нас связывают долгие и крепкие узы дружбы. Наши страны объединяет единая система обороны. Есть разногласия по некоторым проблемам, однако есть "красная линия", которую мы никогда не переступим", - заявил президент в интервью телеканалу Sky News Arabia, комментируя российско-белорусские отношения.Он отметил, что на недавней встрече с Путиным, которая продлилась более пяти часов, они обсудили вопросы безопасности, экономики и пандемию COVID-19."Россия остается нашим основным партнером", - сказал президент, назвав переговоры с российским лидером "встречей двух президентов братских стран и соседей".

https://ria.ru/20210714/integratsiya-1741458441.html

россия

москва

минск

белоруссия

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2021

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россия, александр лукашенко, москва, минск, белоруссия