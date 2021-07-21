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Лукашенко назвал Россию основным партнером Белоруссии
Лукашенко назвал Россию основным партнером Белоруссии - РИА Новости, 21.07.2021
Лукашенко назвал Россию основным партнером Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия остается основным партнером для Минска. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:17
2021-07-21T15:18
союзное государство
россия
александр лукашенко
москва
минск
белоруссия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия остается основным партнером для Минска."В этом году мы несколько раз встречались с (президентом России Владимиром – ред.) Путиным не только в Москве. Нас связывают долгие и крепкие узы дружбы. Наши страны объединяет единая система обороны. Есть разногласия по некоторым проблемам, однако есть "красная линия", которую мы никогда не переступим", - заявил президент в интервью телеканалу Sky News Arabia, комментируя российско-белорусские отношения.Он отметил, что на недавней встрече с Путиным, которая продлилась более пяти часов, они обсудили вопросы безопасности, экономики и пандемию COVID-19."Россия остается нашим основным партнером", - сказал президент, назвав переговоры с российским лидером "встречей двух президентов братских стран и соседей".
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россия, александр лукашенко, москва, минск, белоруссия
15:17 21.07.2021 (обновлено: 15:18 21.07.2021)
 
Лукашенко назвал Россию основным партнером Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию основным партнером страны

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия остается основным партнером для Минска.
"В этом году мы несколько раз встречались с (президентом России Владимиром – ред.) Путиным не только в Москве. Нас связывают долгие и крепкие узы дружбы. Наши страны объединяет единая система обороны. Есть разногласия по некоторым проблемам, однако есть "красная линия", которую мы никогда не переступим", - заявил президент в интервью телеканалу Sky News Arabia, комментируя российско-белорусские отношения.
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев выступает на торжественном собрании в режиме видеоконференции на тему: Союзное государство: открывая новые возможности - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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Мезенцев рассказал об интеграции России и Белоруссии
Он отметил, что на недавней встрече с Путиным, которая продлилась более пяти часов, они обсудили вопросы безопасности, экономики и пандемию COVID-19.
"Россия остается нашим основным партнером", - сказал президент, назвав переговоры с российским лидером "встречей двух президентов братских стран и соседей".
 
Союзное государствоРоссияАлександр ЛукашенкоМоскваМинскБелоруссия
 
 
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