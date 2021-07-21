https://ria.ru/20210721/lukashenko-1742220293.html

Запад провалился с "цветной революцией" в Белоруссии, заявил Лукашенко

Запад провалился с "цветной революцией" в Белоруссии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.07.2021

Запад провалился с "цветной революцией" в Белоруссии, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду, что коллективный Запад провалился с проведением "цветной революции" в стране. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T15:08

2021-07-21T15:08

2021-07-21T15:08

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

сша

в мире

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду, что коллективный Запад провалился с проведением "цветной революции" в стране."Запад провалился с проведением "цветной революции" в Белоруссии", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210713/belorussiya-1741078064.html

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александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире