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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210721/lukashenko-1742220293.html
Запад провалился с "цветной революцией" в Белоруссии, заявил Лукашенко
Запад провалился с "цветной революцией" в Белоруссии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.07.2021
Запад провалился с "цветной революцией" в Белоруссии, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду, что коллективный Запад провалился с проведением "цветной революции" в стране. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:08
2021-07-21T15:08
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду, что коллективный Запад провалился с проведением "цветной революции" в стране."Запад провалился с проведением "цветной революции" в Белоруссии", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
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александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире
15:08 21.07.2021
 
Запад провалился с "цветной революцией" в Белоруссии, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко: Запад провалился с проведением "цветной революции"

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на торжественном митинге, посвященном Дню независимости Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на торжественном митинге, посвященном Дню независимости Белоруссии - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду, что коллективный Запад провалился с проведением "цветной революции" в стране.
"Запад провалился с проведением "цветной революции" в Белоруссии", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 13:39
Лукашенко заявил Путину, что Белоруссия выдержит санкции Запада
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
 
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
 
 
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