https://ria.ru/20210721/litva-1742202929.html

В Литве призвали выработать план реагирования на российские "провокации"

В Литве призвали выработать план реагирования на российские "провокации" - РИА Новости, 21.07.2021

В Литве призвали выработать план реагирования на российские "провокации"

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис опасается "возможных провокаций РФ" на восточных границах Евросоюза или во время российско-белорусских... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T14:02

2021-07-21T14:02

2021-07-21T14:02

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александр лукашенко

евросоюз

мид литвы

минск

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис опасается "возможных провокаций РФ" на восточных границах Евросоюза или во время российско-белорусских военных учений "Запад 2021", в связи с чем предложил аккредитованным в республике послам ЕС выработать план реагирования.Как отмечается в среду на сайте МИД Литвы, Ландсбергис встретился с послами ЕС 20 июля."ЕС должен подготовить план реагирования на возможные провокации России в странах восточного соседства ЕС или во время российско-белорусских военных учений "Запад 2021", - приводятся на сайте слова министра иностранных дел.Кроме того, Ландсбергис утверждает, что риск потенциальных провокаций был довольно высок в контексте миграционного кризиса в Литве.Совместные маневры "Запад-2021" пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В рамках учений будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По данным службы охраны госграницы Литвы, в этом году 2228 нелегалов задержали в Литве на границе с Белоруссией, что более чем в 27 раз больше, чем за весь прошлый год. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210611/otnosheniya-1736579294.html

https://ria.ru/20210427/litsemerie-1730188597.html

https://ria.ru/20210428/litva-1730325721.html

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россия, александр лукашенко, евросоюз, мид литвы, минск, белоруссия, литва, в мире