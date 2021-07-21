В Литве призвали выработать план реагирования на российские "провокации"
Глава МИД Литвы Ландсбергис предложил выработать план реагирования на российские "провокации"
© AP Photo / Mindaugas KulbisГлава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис опасается "возможных провокаций РФ" на восточных границах Евросоюза или во время российско-белорусских военных учений "Запад 2021", в связи с чем предложил аккредитованным в республике послам ЕС выработать план реагирования.
Как отмечается в среду на сайте МИД Литвы, Ландсбергис встретился с послами ЕС 20 июля.
"ЕС должен подготовить план реагирования на возможные провокации России в странах восточного соседства ЕС или во время российско-белорусских военных учений "Запад 2021", - приводятся на сайте слова министра иностранных дел.
Кроме того, Ландсбергис утверждает, что риск потенциальных провокаций был довольно высок в контексте миграционного кризиса в Литве.
27 апреля, 17:38МедиавойныПосольство России упрекнуло власти Литвы в лицемерии
Совместные маневры "Запад-2021" пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В рамках учений будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По данным службы охраны госграницы Литвы, в этом году 2228 нелегалов задержали в Литве на границе с Белоруссией, что более чем в 27 раз больше, чем за весь прошлый год. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".