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Религия и мировоззрение
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В олимпийской деревне в Токио совершили первую православную литургию
В олимпийской деревне в Токио совершили первую православную литургию - РИА Новости, 21.07.2021
В олимпийской деревне в Токио совершили первую православную литургию
Духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев в среду провел первую литургию в организованной в олимпийской деревне в Токио часовне, на которой РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T14:55
2021-07-21T14:55
религия и мировоззрение
россия
русская православная церковь
москва
токио
олимпийские игры
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев в среду провел первую литургию в организованной в олимпийской деревне в Токио часовне, на которой причастились некоторые из спортсменов."Да, конечно, (в часовне прошла первая литургия). Спортсмены были. Были и те, кто причащался", - рассказал РИА Новости протоиерей.Андрей Алексеев в 2021 году стал единственным сопровождающим команду священником Русской православной церкви из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений. Он был назначен духовником олимпийской сборной указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла 27 июля 2016 года. Перед отъездом российской сборной на XXXII летние Олимпийские игры в Токио, 30 июня, в храме Христа Спасителя в Москве прошел молебен, который возглавил председатель Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин).Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта – 33, и категориям – 339. Планируется участие около 19 тысяч спортсменов.
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россия, русская православная церковь, москва, токио, олимпийские игры
14:55 21.07.2021
 

В олимпийской деревне в Токио совершили первую православную литургию

© REUTERS / MOLLY DARLINGTONВид на Токио
Вид на Токио - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© REUTERS / MOLLY DARLINGTON
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев в среду провел первую литургию в организованной в олимпийской деревне в Токио часовне, на которой причастились некоторые из спортсменов.
"Да, конечно, (в часовне прошла первая литургия). Спортсмены были. Были и те, кто причащался", - рассказал РИА Новости протоиерей.
Андрей Алексеев в 2021 году стал единственным сопровождающим команду священником Русской православной церкви из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений. Он был назначен духовником олимпийской сборной указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла 27 июля 2016 года. Перед отъездом российской сборной на XXXII летние Олимпийские игры в Токио, 30 июня, в храме Христа Спасителя в Москве прошел молебен, который возглавил председатель Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин).
Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта – 33, и категориям – 339. Планируется участие около 19 тысяч спортсменов.
Молебен перед отъездом российских спортсменов в Токио - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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Религия и мировоззрениеРоссияРусская православная церковьМоскваТокиоОлимпийские игры
 
 
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