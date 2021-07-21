https://ria.ru/20210721/liturgiya-1742216590.html

В олимпийской деревне в Токио совершили первую православную литургию

В олимпийской деревне в Токио совершили первую православную литургию - РИА Новости, 21.07.2021

В олимпийской деревне в Токио совершили первую православную литургию

Духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев в среду провел первую литургию в организованной в олимпийской деревне в Токио часовне, на которой РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T14:55

2021-07-21T14:55

2021-07-21T14:55

религия и мировоззрение

россия

русская православная церковь

москва

токио

олимпийские игры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742036463_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_b3337f7d8c23b78b41897d83d2dfc1c2.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев в среду провел первую литургию в организованной в олимпийской деревне в Токио часовне, на которой причастились некоторые из спортсменов."Да, конечно, (в часовне прошла первая литургия). Спортсмены были. Были и те, кто причащался", - рассказал РИА Новости протоиерей.Андрей Алексеев в 2021 году стал единственным сопровождающим команду священником Русской православной церкви из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений. Он был назначен духовником олимпийской сборной указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла 27 июля 2016 года. Перед отъездом российской сборной на XXXII летние Олимпийские игры в Токио, 30 июня, в храме Христа Спасителя в Москве прошел молебен, который возглавил председатель Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин).Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта – 33, и категориям – 339. Планируется участие около 19 тысяч спортсменов.

https://ria.ru/20210701/dukhovnik-1739383803.html

россия

москва

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, русская православная церковь, москва, токио, олимпийские игры