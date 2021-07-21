https://ria.ru/20210721/les-1742248078.html
Путин поручил подготовить предложения по охране лесов
Путин поручил подготовить предложения по охране лесов - РИА Новости, 21.07.2021
Путин поручил подготовить предложения по охране лесов
Президент России Владимир Путин попросил кабмин подготовить предложения о передаче на федеральный уровень полномочий в области лесных отношений в регионах с... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:23
2021-07-21T17:23
2021-07-21T17:23
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил кабмин подготовить предложения о передаче на федеральный уровень полномочий в области лесных отношений в регионах с большой площадью лесов."Есть вот еще идея для субъектов с низкой плотностью населения и с большой площадью лесов - передать полномочия в области лесных отношений на федеральный уровень… Я просил бы правительство подумать на этот счет и сделать свои предложения", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20210619/les-1737694727.html
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владимир путин, общество
Путин поручил подготовить предложения по охране лесов
Президент Путин поручил правительству подготовить предложения о полномочиях в области охраны лесов