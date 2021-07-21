https://ria.ru/20210721/les-1742233070.html
Эксперт оценил идею приватизации лесов
Эксперт оценил идею приватизации лесов - РИА Новости, 21.07.2021
Эксперт оценил идею приватизации лесов
Возможность приватизации леса можно было бы распространить на самые проблемные участки с обязательным восстановлением ущерба, полагает председатель совета... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:11
2021-07-21T16:11
2021-07-21T16:11
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
экономика
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Возможность приватизации леса можно было бы распространить на самые проблемные участки с обязательным восстановлением ущерба, полагает председатель совета директоров транспортной компании "Совфрахт" Дмитрий Пурим.В интервью РБК глава лесопромышленного холдинга RFP Group Константин Лашкевич предложил разрешить приватизировать 2–3% от лесной территории России, чтобы на таких участках можно было заниматься интенсивным выращиванием леса.По мнению Пурима, приватизация это лучше, чем незаконная вырубка и серые схемы ведения лесного бизнеса."Желательно, тогда рассмотреть подход, когда, в первую очередь, в программу приватизации будут включены самые проблемные участки с обязательным восстановлением ущерба. Думаю, что также при выборе участников немаловажным должны стать такие факторы как финансовая устойчивость претендента, его опыт безупречной работы в отрасли, а также репутация", - сказал он РИА Новости.В пресс-службе Рослесхоза назвали приватизацию российских лесов нецелесообразной.
https://ria.ru/20210705/stroymaterialy-1739648011.html
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РИА Новости
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федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), экономика
Эксперт оценил идею приватизации лесов
Эксперт Дмитрий Пурим: приватизацию леса можно допустить в отношении самых проблемных участков
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Возможность приватизации леса можно было бы распространить на самые проблемные участки с обязательным восстановлением ущерба, полагает председатель совета директоров транспортной компании "Совфрахт" Дмитрий Пурим.
В интервью РБК
глава лесопромышленного холдинга RFP Group Константин Лашкевич предложил разрешить приватизировать 2–3% от лесной территории России, чтобы на таких участках можно было заниматься интенсивным выращиванием леса.
По мнению Пурима, приватизация это лучше, чем незаконная вырубка и серые схемы ведения лесного бизнеса.
"Желательно, тогда рассмотреть подход, когда, в первую очередь, в программу приватизации будут включены самые проблемные участки с обязательным восстановлением ущерба. Думаю, что также при выборе участников немаловажным должны стать такие факторы как финансовая устойчивость претендента, его опыт безупречной работы в отрасли, а также репутация", - сказал он РИА Новости.
В пресс-службе Рослесхоза
назвали приватизацию российских лесов нецелесообразной.