https://ria.ru/20210721/les-1742233070.html

Эксперт оценил идею приватизации лесов

Эксперт оценил идею приватизации лесов - РИА Новости, 21.07.2021

Эксперт оценил идею приватизации лесов

Возможность приватизации леса можно было бы распространить на самые проблемные участки с обязательным восстановлением ущерба, полагает председатель совета... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T16:11

2021-07-21T16:11

2021-07-21T16:11

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

экономика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Возможность приватизации леса можно было бы распространить на самые проблемные участки с обязательным восстановлением ущерба, полагает председатель совета директоров транспортной компании "Совфрахт" Дмитрий Пурим.В интервью РБК глава лесопромышленного холдинга RFP Group Константин Лашкевич предложил разрешить приватизировать 2–3% от лесной территории России, чтобы на таких участках можно было заниматься интенсивным выращиванием леса.По мнению Пурима, приватизация это лучше, чем незаконная вырубка и серые схемы ведения лесного бизнеса."Желательно, тогда рассмотреть подход, когда, в первую очередь, в программу приватизации будут включены самые проблемные участки с обязательным восстановлением ущерба. Думаю, что также при выборе участников немаловажным должны стать такие факторы как финансовая устойчивость претендента, его опыт безупречной работы в отрасли, а также репутация", - сказал он РИА Новости.В пресс-службе Рослесхоза назвали приватизацию российских лесов нецелесообразной.

https://ria.ru/20210705/stroymaterialy-1739648011.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), экономика