https://ria.ru/20210721/les-1742200863.html

Рослесхоз считает приватизацию лесов нецелесообразной

Рослесхоз считает приватизацию лесов нецелесообразной - РИА Новости, 21.07.2021

Рослесхоз считает приватизацию лесов нецелесообразной

В Федеральном агентстве лесного хозяйства не считают целесообразной передачу российских лесов в частную собственность. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T13:55

2021-07-21T13:55

2021-07-21T15:31

россия

архангельское

всемирный фонд дикой природы

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

рбк (медиагруппа)

томская область

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Федеральном агентстве лесного хозяйства не считают целесообразной передачу российских лесов в частную собственность. Так в пресс-службе ведомства отреагировали на предложение главы RFP Group Константина Лашкевича разрешить приватизацию двух-трех процентов лесной территории России, чтобы на этих участках можно было заниматься интенсивным выращиванием леса.В ведомстве также указали, что сейчас нет единого понимания, насколько эффективно передача в частные руки поможет решить проблемы лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса. Там отметили, что нет необходимости приватизировать лес для его интенсивного выращивания.Сегодня для проверки работы нормативов по интенсивному лесопользованию выделены районы вокруг крупнейших ЦБК: Среднеангарский таежный район (12,6 миллиона гектаров), Карельский таежный район и Карельский северо-таежный район (14,5 миллиона гектаров), Балтийско-Белозерский таежный район (11,4 миллиона гектаров), Двинско-Вычегодский таежный район (18,5 миллиона гектаров), Байкальский горный район (14,4 миллиона гектаров).В число пилотных регионов, где внедряют модель интенсивного использования и воспроизводства леса, входят республики Карелия, Бурятия и Коми, а также Архангельская, Вологодская, Ленинградская и Иркутская области. К 2025 году к проекту планируется подключить Бурятию, Красноярский, Пермский и Хабаровский края и Томскую область.Главный координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков также не видит острой необходимости в приватизации лесов. Как отметил эксперт, лесопромышленники могут получить участки в аренду на 49 лет, что соответствует предельному горизонту планирования в современной России. Кобяков полагает, что предложения о приватизации лесов — это последовательная позиция крупных лесозаготовителей, которая напрямую не связана с заявленными целями по развитию лесного хозяйства.

https://ria.ru/20210705/stroymaterialy-1739648011.html

https://ria.ru/20201023/priroda-1581035350.html

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россия, архангельское, всемирный фонд дикой природы, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), рбк (медиагруппа), томская область