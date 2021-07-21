13:55 21.07.2021 (обновлено: 15:31 21.07.2021)
Рослесхоз считает приватизацию лесов нецелесообразной
Пресс-служба Рослесхоза: приватизация российских лесов в настоящее время нецелесообразна
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Федеральном агентстве лесного хозяйства не считают целесообразной передачу российских лесов в частную собственность.
Так в пресс-службе ведомства отреагировали на предложение главы RFP Group Константина Лашкевича разрешить приватизацию двух-трех процентов лесной территории России, чтобы на этих участках можно было заниматься интенсивным выращиванием леса.
"Приватизация может поставить под вопрос сохранение целостности государственного лесного фонда. Новейшая история России подтверждает существование риска возможных нарушений и неправомерного отчуждения национального достояния", — подчеркнули в Рослесхоза.
В ведомстве также указали, что сейчас нет единого понимания, насколько эффективно передача в частные руки поможет решить проблемы лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса.
Там отметили, что нет необходимости приватизировать лес для его интенсивного выращивания.
Сегодня для проверки работы нормативов по интенсивному лесопользованию выделены районы вокруг крупнейших ЦБК: Среднеангарский таежный район (12,6 миллиона гектаров), Карельский таежный район и Карельский северо-таежный район (14,5 миллиона гектаров), Балтийско-Белозерский таежный район (11,4 миллиона гектаров), Двинско-Вычегодский таежный район (18,5 миллиона гектаров), Байкальский горный район (14,4 миллиона гектаров).
В число пилотных регионов, где внедряют модель интенсивного использования и воспроизводства леса, входят республики Карелия, Бурятия и Коми, а также Архангельская, Вологодская, Ленинградская и Иркутская области.
К 2025 году к проекту планируется подключить Бурятию, Красноярский, Пермский и Хабаровский края и Томскую область.
Главный координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков также не видит острой необходимости в приватизации лесов. Как отметил эксперт, лесопромышленники могут получить участки в аренду на 49 лет, что соответствует предельному горизонту планирования в современной России. Кобяков полагает, что предложения о приватизации лесов — это последовательная позиция крупных лесозаготовителей, которая напрямую не связана с заявленными целями по развитию лесного хозяйства.
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