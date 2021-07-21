Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210721/les-1742200863.html
Рослесхоз считает приватизацию лесов нецелесообразной
Рослесхоз считает приватизацию лесов нецелесообразной - РИА Новости, 21.07.2021
Рослесхоз считает приватизацию лесов нецелесообразной
В Федеральном агентстве лесного хозяйства не считают целесообразной передачу российских лесов в частную собственность. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T13:55
2021-07-21T15:31
россия
архангельское
всемирный фонд дикой природы
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
рбк (медиагруппа)
томская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739656432_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_7c7922407838dd94cb36bfb4073148be.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Федеральном агентстве лесного хозяйства не считают целесообразной передачу российских лесов в частную собственность. Так в пресс-службе ведомства отреагировали на предложение главы RFP Group Константина Лашкевича разрешить приватизацию двух-трех процентов лесной территории России, чтобы на этих участках можно было заниматься интенсивным выращиванием леса.В ведомстве также указали, что сейчас нет единого понимания, насколько эффективно передача в частные руки поможет решить проблемы лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса. Там отметили, что нет необходимости приватизировать лес для его интенсивного выращивания.Сегодня для проверки работы нормативов по интенсивному лесопользованию выделены районы вокруг крупнейших ЦБК: Среднеангарский таежный район (12,6 миллиона гектаров), Карельский таежный район и Карельский северо-таежный район (14,5 миллиона гектаров), Балтийско-Белозерский таежный район (11,4 миллиона гектаров), Двинско-Вычегодский таежный район (18,5 миллиона гектаров), Байкальский горный район (14,4 миллиона гектаров).В число пилотных регионов, где внедряют модель интенсивного использования и воспроизводства леса, входят республики Карелия, Бурятия и Коми, а также Архангельская, Вологодская, Ленинградская и Иркутская области. К 2025 году к проекту планируется подключить Бурятию, Красноярский, Пермский и Хабаровский края и Томскую область.Главный координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков также не видит острой необходимости в приватизации лесов. Как отметил эксперт, лесопромышленники могут получить участки в аренду на 49 лет, что соответствует предельному горизонту планирования в современной России. Кобяков полагает, что предложения о приватизации лесов — это последовательная позиция крупных лесозаготовителей, которая напрямую не связана с заявленными целями по развитию лесного хозяйства.
https://ria.ru/20210705/stroymaterialy-1739648011.html
https://ria.ru/20201023/priroda-1581035350.html
россия
архангельское
томская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739656432_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_54515a3e3e7ec0545e1cf2d1d6600725.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, архангельское, всемирный фонд дикой природы, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), рбк (медиагруппа), томская область
13:55 21.07.2021 (обновлено: 15:31 21.07.2021)
 
Рослесхоз считает приватизацию лесов нецелесообразной

Пресс-служба Рослесхоза: приватизация российских лесов в настоящее время нецелесообразна

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛесосплав на Ангаре
Лесосплав на Ангаре - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Федеральном агентстве лесного хозяйства не считают целесообразной передачу российских лесов в частную собственность.
Так в пресс-службе ведомства отреагировали на предложение главы RFP Group Константина Лашкевича разрешить приватизацию двух-трех процентов лесной территории России, чтобы на этих участках можно было заниматься интенсивным выращиванием леса.

"Приватизация может поставить под вопрос сохранение целостности государственного лесного фонда. Новейшая история России подтверждает существование риска возможных нарушений и неправомерного отчуждения национального достояния", — подчеркнули в Рослесхоза.

В ведомстве также указали, что сейчас нет единого понимания, насколько эффективно передача в частные руки поможет решить проблемы лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса.
Там отметили, что нет необходимости приватизировать лес для его интенсивного выращивания.
Сухой готовый пиломатериал в штабелях на лесопильном производстве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 08:00
Лес рубят — деньги летят: почему стройматериалы так подорожали
Сегодня для проверки работы нормативов по интенсивному лесопользованию выделены районы вокруг крупнейших ЦБК: Среднеангарский таежный район (12,6 миллиона гектаров), Карельский таежный район и Карельский северо-таежный район (14,5 миллиона гектаров), Балтийско-Белозерский таежный район (11,4 миллиона гектаров), Двинско-Вычегодский таежный район (18,5 миллиона гектаров), Байкальский горный район (14,4 миллиона гектаров).
В число пилотных регионов, где внедряют модель интенсивного использования и воспроизводства леса, входят республики Карелия, Бурятия и Коми, а также Архангельская, Вологодская, Ленинградская и Иркутская области.
К 2025 году к проекту планируется подключить Бурятию, Красноярский, Пермский и Хабаровский края и Томскую область.
Главный координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков также не видит острой необходимости в приватизации лесов. Как отметил эксперт, лесопромышленники могут получить участки в аренду на 49 лет, что соответствует предельному горизонту планирования в современной России. Кобяков полагает, что предложения о приватизации лесов — это последовательная позиция крупных лесозаготовителей, которая напрямую не связана с заявленными целями по развитию лесного хозяйства.
Вырубка леса - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября 2020, 08:00
Не особо охраняемые территории: чем грозят поправки в закон о нацпарках
 
РоссияАрхангельскоеВсемирный фонд дикой природыФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)РБК (медиагруппа)Томская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:49Калининградец получил срок за надругательство над 13 мальчиками
15:47Минпромторг предложил изымать автомобили за перевозку нелегальных сигарет
15:47Сотрудников метро Казани заподозрили в майнинге на электроподстанции
15:46Храмы в России должны избежать участи египетских пирамид, заявил патриарх
15:45Собянина попросили не применять к НКО санкции по отчетам о вакцинации
15:41Суд оставил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Пивоварова
15:41Пилот жестко севшего Ан-28 под Томском рассказал об отказе двигателей
15:40На Украине отреагировали на статью Politico о "Северном потоке — 2"
15:40Госдума направила в ПА ОДКБ материалы по вмешательству Запада в выборы
15:37В России составили рейтинг самых чистых регионов
15:36Ученые выяснили, какие животные восприимчивы к коронавирусу
15:35Лукашенко отверг обвинения в принудительной посадке самолета Ryanair
15:33"Больше детей — больше денег": в РПЦ предложили реформу выплат семьям
15:22Вирусолог усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19
15:22В Улан-Удэ спасли от истощения трех котят манула
15:20Эксперт рассказал о последствиях для Израиля из-за программы Pegasus
15:20В Татарстане из реки достали машину с телами двух мужчин
15:17Лукашенко назвал Россию основным партнером Белоруссии
15:17Жителя Курской области задержали с партией наркотиков на пути в Сочи
15:17В ОНК заявили о переводе Галявиева в психиатрическую больницу в СИЗО-2
Лента новостейМолния