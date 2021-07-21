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Обгоревшие тела двух жителей Приморья нашли в лесу
Обгоревшие тела двух жителей Приморья нашли в лесу - РИА Новости, 21.07.2021
Обгоревшие тела двух жителей Приморья нашли в лесу
Обгоревшие тела двух жителей Партизанска найдены в лесу, возбуждено дело об убийстве, сообщает СУСК РФ по Приморью. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T08:39
2021-07-21T08:39
2021-07-21T08:39
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хмельницкий (город)
партизанск
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл – РИА Новости. Обгоревшие тела двух жителей Партизанска найдены в лесу, возбуждено дело об убийстве, сообщает СУСК РФ по Приморью."В лесном массиве, расположенном на правом берегу по течению реки Тигровая, недалеко от дома по улицы М. Попова в селе Хмельницкое Партизанского городского округа в кострище обнаружены тела двух мужчин с многочисленными следами термического воздействия открытого пламени. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.В ходе осмотра места происшествия в 30 метрах от кострища обнаружен автомобиль одного из погибших.Личности потерпевших установлены, ими оказались 45-летние жители Партизанска. Следователи отрабатывают несколько версий случившегося, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.
https://ria.ru/20210719/pozhar-1741828388.html
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россия, хмельницкий (город), партизанск, происшествия
Обгоревшие тела двух жителей Приморья нашли в лесу
Обгоревшие тела двух жителей Партизанска нашли в лесу, возбуждено дело об убийстве