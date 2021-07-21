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Официальный курс евро на четверг снизился на 17 копеек
Официальный курс евро на четверг снизился на 17 копеек - РИА Новости, 21.07.2021
Официальный курс евро на четверг снизился на 17 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 17,44 копейки - до 87,5983 рубля, курс доллара вырос на 0,37 копейки - до 74,4947... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T14:20
2021-07-21T14:20
2021-07-21T14:20
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россия
динамика курсов валют
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экономика
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 17,44 копейки - до 87,5983 рубля, курс доллара вырос на 0,37 копейки - до 74,4947 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 7,6 копейки, составив 80,3913 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика
Официальный курс евро на четверг снизился на 17 копеек
Официальный курс евро на четверг снизился на 17 копеек, до 87,6 рубля