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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210721/kurs-1742206762.html
Официальный курс евро на четверг снизился на 17 копеек
Официальный курс евро на четверг снизился на 17 копеек - РИА Новости, 21.07.2021
Официальный курс евро на четверг снизился на 17 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 17,44 копейки - до 87,5983 рубля, курс доллара вырос на 0,37 копейки - до 74,4947... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T14:20
2021-07-21T14:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 17,44 копейки - до 87,5983 рубля, курс доллара вырос на 0,37 копейки - до 74,4947 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 7,6 копейки, составив 80,3913 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика
14:20 21.07.2021
 
Официальный курс евро на четверг снизился на 17 копеек

Официальный курс евро на четверг снизился на 17 копеек, до 87,6 рубля

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 17,44 копейки - до 87,5983 рубля, курс доллара вырос на 0,37 копейки - до 74,4947 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 7,6 копейки, составив 80,3913 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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