https://ria.ru/20210721/kurs-1742206762.html

Официальный курс евро на четверг снизился на 17 копеек

Официальный курс евро на четверг снизился на 17 копеек - РИА Новости, 21.07.2021

Официальный курс евро на четверг снизился на 17 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 17,44 копейки - до 87,5983 рубля, курс доллара вырос на 0,37 копейки - до 74,4947... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T14:20

2021-07-21T14:20

2021-07-21T14:20

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594108450_0:0:2808:1580_1920x0_80_0_0_e0cdb55628166f2d8cb7ce7c7dae1fb0.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 17,44 копейки - до 87,5983 рубля, курс доллара вырос на 0,37 копейки - до 74,4947 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 7,6 копейки, составив 80,3913 рубля.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика