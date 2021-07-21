https://ria.ru/20210721/kurban-1742230466.html
Власти Москвы рассказали, как в городе отметили Курбан-байрам
Власти Москвы рассказали, как в городе отметили Курбан-байрам - РИА Новости, 21.07.2021
Власти Москвы рассказали, как в городе отметили Курбан-байрам
Никаких фактов нарушения общественного порядка или чрезвычайных происшествий во время проведения Курбан-байрама в Москве не зарегистрировано, сообщил РИА... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:59
2021-07-21T15:59
2021-07-21T15:59
религия и мировоззрение
курбан-байрам
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Никаких фактов нарушения общественного порядка или чрезвычайных происшествий во время проведения Курбан-байрама в Москве не зарегистрировано, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков."У нас в Москве никаких инцидентов на Курбан-байрам не было в этом году, и в прошлом тоже, ни чрезвычайных происшествий, ни фактов нарушения общественного порядка зарегистрировано не было", - сказал Сучков.Он также напомнил, что в Москве запрещен забой животных, для этого отведены специальные места в Московской области.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в 2021 году Курбан-байрам начинается 20 июля.
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москва
московская область (подмосковье)
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курбан-байрам, москва, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Никаких фактов нарушения общественного порядка или чрезвычайных происшествий во время проведения Курбан-байрама в Москве не зарегистрировано, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
"У нас в Москве никаких инцидентов на Курбан-байрам не было в этом году, и в прошлом тоже, ни чрезвычайных происшествий, ни фактов нарушения общественного порядка зарегистрировано не было", - сказал Сучков.
Он также напомнил, что в Москве запрещен забой животных, для этого отведены специальные места в Московской области.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в 2021 году Курбан-байрам начинается 20 июля.