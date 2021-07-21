В башкирском селе девочку задело крышей, сорванной ветром с ТЦ

"В результате порывов ветра до 16 метров в секунду со здания торгового назначения сорвало кровлю на общей площади 80 квадратных метров. К сожалению, пострадала девочка 2007 года рождения, она госпитализирована в лечебное учреждение", — говорится в сообщении.