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В башкирском селе девочку задело крышей, сорванной ветром с ТЦ
В башкирском селе девочку задело крышей, сорванной ветром с ТЦ - РИА Новости, 21.07.2021
В башкирском селе девочку задело крышей, сорванной ветром с ТЦ
Крыша торгового центра в башкирском селе, сорванная ветром, нанесла травмы девочке, она госпитализирована, сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T08:28
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происшествия
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УФА, 21 июл — РИА Новости. Крыша торгового центра в башкирском селе, сорванная ветром, нанесла травмы девочке, она госпитализирована, сообщили в региональном главке МЧС России.По данным ведомства, инцидент произошел 20 июля в селе Бижбуляк Бижбулякского района.
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происшествия
08:28 21.07.2021 (обновлено: 12:27 21.07.2021)
 
В башкирском селе девочку задело крышей, сорванной ветром с ТЦ

Сорванной ветром с торгового центра крышей задело девочку в башкирском селе

© Фото : ГУ МЧС по РБНа месте падения крыши торгового центра в башкирском селе Бижбуляк
На месте падения крыши торгового центра в башкирском селе Бижбуляк - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Фото : ГУ МЧС по РБ
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УФА, 21 июл — РИА Новости. Крыша торгового центра в башкирском селе, сорванная ветром, нанесла травмы девочке, она госпитализирована, сообщили в региональном главке МЧС России.
По данным ведомства, инцидент произошел 20 июля в селе Бижбуляк Бижбулякского района.

"В результате порывов ветра до 16 метров в секунду со здания торгового назначения сорвало кровлю на общей площади 80 квадратных метров. К сожалению, пострадала девочка 2007 года рождения, она госпитализирована в лечебное учреждение", — говорится в сообщении.

 
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