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В башкирском селе девочку задело крышей, сорванной ветром с ТЦ
В башкирском селе девочку задело крышей, сорванной ветром с ТЦ - РИА Новости, 21.07.2021
В башкирском селе девочку задело крышей, сорванной ветром с ТЦ
Крыша торгового центра в башкирском селе, сорванная ветром, нанесла травмы девочке, она госпитализирована, сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T08:28
2021-07-21T08:28
2021-07-21T12:27
происшествия
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УФА, 21 июл — РИА Новости. Крыша торгового центра в башкирском селе, сорванная ветром, нанесла травмы девочке, она госпитализирована, сообщили в региональном главке МЧС России.По данным ведомства, инцидент произошел 20 июля в селе Бижбуляк Бижбулякского района.
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происшествия
08:28 21.07.2021 (обновлено: 12:27 21.07.2021)
В башкирском селе девочку задело крышей, сорванной ветром с ТЦ
Сорванной ветром с торгового центра крышей задело девочку в башкирском селе