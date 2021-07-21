https://ria.ru/20210721/krym-1742205418.html

В Крыму начались рейды в маршрутках, пассажиров без масок штрафуют

В Крыму начались рейды в маршрутках, пассажиров без масок штрафуют - РИА Новости, 21.07.2021

В Крыму начались рейды в маршрутках, пассажиров без масок штрафуют

Рейды начались в общественном транспорте Крыма на предмет соблюдения масочного режима, нарушителей штрафуют, сообщил заместитель министра транспорта республики... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T14:14

2021-07-21T14:14

2021-07-21T14:40

туризм

отдых в россии 2021 летом

сергей аксенов (политик)

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Рейды начались в общественном транспорте Крыма на предмет соблюдения масочного режима, нарушителей штрафуют, сообщил заместитель министра транспорта республики Николай Лукашенко.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал катастрофой ситуацию с соблюдением масочного режима в общественном транспорте и поручил принять дополнительные меры. Аксенов подчеркнул, что, по его ощущению, в масках в общественном транспорте ездят лишь до 10% пассажиров."Предупреждаем всех граждан республики и гостей и рекомендуем муниципальному контролю и сотрудникам МВД при проведении контрольных мероприятий в случае определения пассажиров, которые после проверки снимают маски, останавливать данное транспортное средство и привлекать этих пассажиров к административной ответственности. Такую практику мы уже в Керчи реализуем. Рекомендовано пассажиров, которые снимают маски, штрафовать", - сказал Лукашенко на заседании оперативного штаба.При этом в пресс-службе минтранса Крыма пояснили, что штрафовать будут не только пассажиров, которые едут без маски, но и водителей, которые это допустят."Перевозка пассажиров без масок строго запрещена. Водители могут отказать в продаже билета пассажиру без маски, не начинать движение до выхода пассажира без маски, вызвать сотрудников правоохранительных органов, если пассажир не подчиняется требованиям водителя. Сотрудники органов имеют право составить протокол об административном правонарушении и это повлечет за собой штраф до тридцати тысяч рублей", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742162059.html

https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742127098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, отдых в россии 2021 летом, сергей аксенов (политик), керчь