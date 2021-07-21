https://ria.ru/20210721/krym-1742168263.html

Крыму выделили 222 миллиона рублей на обеспечение водоснабжения

Крыму выделили 222 миллиона рублей на обеспечение водоснабжения - РИА Новости, 21.07.2021

Крыму выделили 222 миллиона рублей на обеспечение водоснабжения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 222,2 миллиона рублей на обеспечение надежного водоснабжения Крыма, сообщила... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:12

2021-07-21T11:12

2021-07-21T11:45

россия

марат хуснуллин

херсонская область

украина

михаил мишустин

республика крым

общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 222,2 миллиона рублей на обеспечение надежного водоснабжения Крыма, сообщила пресс-служба правительства.Как ожидает кабмин, это позволит обеспечить дополнительную подачу воды в Крым в объеме не менее 10 тысяч кубометров в сутки. Отмечается, что деньги выделяются из резервного фонда правительства, а Минэкономразвития РФ поручено в течение 30 дней заключить с властями Крыма соглашение о предоставлении субсидии.Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова в воде. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.Правительство РФ планирует потратить более 48 миллиардов рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки.Вместе с тем на некоторое время острота проблемы снята - в результате сильных ливней этим летом все водохранилища Крыма наполнились водой. Как заявлял курирующий Крым вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, запаса хватит на ближайшие два года.

https://ria.ru/20210718/krym-1741717804.html

россия

херсонская область

украина

республика крым

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россия, марат хуснуллин, херсонская область , украина, михаил мишустин, республика крым, общество