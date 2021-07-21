11:12 21.07.2021 (обновлено: 11:45 21.07.2021)
Крыму выделили 222 миллиона рублей на обеспечение водоснабжения
Премьер Мишустин выделил дополнительно 222 миллиона рублей на обеспечение водоснабжения Крыма
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМыс Капчик рядом с поселком Новый свет в Крыму
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 222,2 миллиона рублей на обеспечение надежного водоснабжения Крыма, сообщила пресс-служба правительства.
"На обеспечение стабильного водоснабжения в Крыму будет направлено дополнительно 222,2 миллиона рублей ... Средства пойдут на обвязку скважин питьевой воды, разведанных в 2021 году. Эта процедура предусматривает установку оборудования, необходимого для эксплуатации источника, а также проведение работ, связанных с его защитой от внешних воздействий. Часть субсидии также планируется направить на строительство водоводов", - говорится в сообщении.
Как ожидает кабмин, это позволит обеспечить дополнительную подачу воды в Крым в объеме не менее 10 тысяч кубометров в сутки. Отмечается, что деньги выделяются из резервного фонда правительства, а Минэкономразвития РФ поручено в течение 30 дней заключить с властями Крыма соглашение о предоставлении субсидии.
Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова в воде. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.
Правительство РФ планирует потратить более 48 миллиардов рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки.
Вместе с тем на некоторое время острота проблемы снята - в результате сильных ливней этим летом все водохранилища Крыма наполнились водой. Как заявлял курирующий Крым вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, запаса хватит на ближайшие два года.