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В Крыму допустили закрытие турсезона из-за ухудшения ситуации с COVID-19
В Крыму допустили закрытие турсезона из-за ухудшения ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2021
В Крыму допустили закрытие турсезона из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Ухудшение эпидемиологической обстановки может привести к тому, что туристов временно перестанут пускать в Крым, заявил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:03
2021-07-21T11:03
2021-07-21T11:38
коронавирус covid-19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости. Ухудшение эпидемиологической обстановки может привести к тому, что туристов временно перестанут пускать в Крым, заявил глава региона Сергей Аксенов."Планов закрывать турсезон нет, но если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то придется", — уточнил он на заседании оперативного штаба.Аксенов рассказал, что в обществе мнения разделились примерно поровну: половина за ужесточение мер и половина за продолжение работы предприятий и отрасли.Он призвал население строго соблюдать уже введенные ограничения, чтобы не пришлось устанавливать новые.Сегодня на полуострове зафиксировали новый антирекорд — 2767 случаев заражения коронавирусом за неделю, это на 11% больше, чем раньше. За сутки выявили 404 заболевших, всего за эпидемию — около 56 тысяч. По словам руководителя местного Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, в республике распространен индийский штамм.
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коронавирус covid-19
11:03 21.07.2021 (обновлено: 11:38 21.07.2021)
В Крыму допустили закрытие турсезона из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Туристам могут временно закрыть въезд в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости.
Ухудшение эпидемиологической обстановки может привести к тому, что туристов временно перестанут пускать в Крым, заявил глава региона Сергей Аксенов
.
"Планов закрывать турсезон нет, но если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то придется", — уточнил он на заседании оперативного штаба.
Аксенов рассказал, что в обществе мнения разделились примерно поровну: половина за ужесточение мер и половина за продолжение работы предприятий и отрасли.
Он призвал население строго соблюдать уже введенные ограничения, чтобы не пришлось устанавливать новые.
Сегодня на полуострове зафиксировали новый антирекорд — 2767 случаев заражения коронавирусом за неделю, это на 11% больше, чем раньше. За сутки выявили 404 заболевших, всего за эпидемию — около 56 тысяч.
По словам руководителя местного Роспотребнадзора Натальи Пеньковской
, в республике распространен индийский штамм.