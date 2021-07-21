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В Крыму допустили закрытие турсезона из-за ухудшения ситуации с COVID-19

В Крыму допустили закрытие турсезона из-за ухудшения ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2021

В Крыму допустили закрытие турсезона из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Ухудшение эпидемиологической обстановки может привести к тому, что туристов временно перестанут пускать в Крым, заявил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:03

2021-07-21T11:03

2021-07-21T11:38

коронавирус covid-19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости. Ухудшение эпидемиологической обстановки может привести к тому, что туристов временно перестанут пускать в Крым, заявил глава региона Сергей Аксенов."Планов закрывать турсезон нет, но если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то придется", — уточнил он на заседании оперативного штаба.Аксенов рассказал, что в обществе мнения разделились примерно поровну: половина за ужесточение мер и половина за продолжение работы предприятий и отрасли.Он призвал население строго соблюдать уже введенные ограничения, чтобы не пришлось устанавливать новые.Сегодня на полуострове зафиксировали новый антирекорд — 2767 случаев заражения коронавирусом за неделю, это на 11% больше, чем раньше. За сутки выявили 404 заболевших, всего за эпидемию — около 56 тысяч. По словам руководителя местного Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, в республике распространен индийский штамм.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19