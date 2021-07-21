https://ria.ru/20210721/krym-1742166654.html

В Крыму допустили закрытие турсезона из-за ухудшения ситуации с COVID-19

В Крыму допустили закрытие турсезона из-за ухудшения ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2021

В Крыму допустили закрытие турсезона из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Планов закрывать туристический сезон из-за негативной COVID-обстановки в Крыму нет, но такой вариант не исключен, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:01

2021-07-21T11:01

2021-07-21T11:57

туризм

коронавирус covid-19

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Планов закрывать туристический сезон из-за негативной COVID-обстановки в Крыму нет, но такой вариант не исключен, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Пока решений таких нет и планов нет. Но если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее", — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба.На полуострове зафиксировали новый антирекорд — 2767 случаев заражения коронавирусом за неделю.

https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741838485.html

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым