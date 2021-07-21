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В Крыму допустили закрытие турсезона из-за ухудшения ситуации с COVID-19
В Крыму допустили закрытие турсезона из-за ухудшения ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2021
В Крыму допустили закрытие турсезона из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Планов закрывать туристический сезон из-за негативной COVID-обстановки в Крыму нет, но такой вариант не исключен, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:01
2021-07-21T11:01
2021-07-21T11:57
туризм
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Планов закрывать туристический сезон из-за негативной COVID-обстановки в Крыму нет, но такой вариант не исключен, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Пока решений таких нет и планов нет. Но если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее", — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба.На полуострове зафиксировали новый антирекорд — 2767 случаев заражения коронавирусом за неделю.
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коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым
11:01 21.07.2021 (обновлено: 11:57 21.07.2021)
В Крыму допустили закрытие турсезона из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Глава Крыма Аксенов допустил закрытие турсезона в республике из-за роста случаев COVID-19