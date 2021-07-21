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Польша направит гуманитарную помощь в Литву из-за миграционного кризиса
Польша направит гуманитарную помощь в Литву из-за миграционного кризиса - РИА Новости, 21.07.2021
Польша направит гуманитарную помощь в Литву из-за миграционного кризиса
Польша направляет гуманитарную помощь в Литву в связи с миграционным кризисом на литовско-белорусской границе, сообщает МИД Польши. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T23:44
2021-07-21T23:47
польша
литва
в мире
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ВАРШАВА, 21 июл - РИА Новости. Польша направляет гуманитарную помощь в Литву в связи с миграционным кризисом на литовско-белорусской границе, сообщает МИД Польши."В связи с продолжающимся уже несколько месяцев кризисом, связанным с наплывом нелегальных мигрантов с территории Белоруссии на границу с Литвой, Польская Республика приняла решение об отправке (в Литву – ред.) конвоев с гуманитарной помощью. Это жест солидарности и поддержки нашего соседа и союзника", - говорится в сообщении.Конвой с гуманитарной помощью сформирован за счет Правительственного агентства стратегических резервов. Его стоимость составляет около 740 тысяч злотых (около 190 тысяч долларов), в составе конвоя - палатки, генераторы электроэнергии, одеяла, полевые кровати.При этом в МИД Польши заявили, что "анализ обстоятельств и сообщения польских и литовских пограничных служб показывают, что мы имеем дело с кризисом, который был искусственно и умышленно создан". "Мы осуждаем такой подход, использующий сложную социальную, экономическую, а иногда и политическую ситуацию в странах происхождения мигрантов для реализации текущей политической повестки дня. Мы заявляем о полной солидарности с Литвой и обращаемся ко всем странам ЕС за поддержкой властей Вильнюса в их усилиях по обеспечению внешней границы ЕС", - говорится в сообщении.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, с начала года в Литве на границе с Белоруссией задержали более 2,2 тысячи нелегальных мигрантов, что более чем в 27 раз превышает показатели 2020 года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
https://radiosputnik.ria.ru/20210720/belorussiya-1742084434.html
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польша, литва, в мире
23:44 21.07.2021 (обновлено: 23:47 21.07.2021)
 
Польша направит гуманитарную помощь в Литву из-за миграционного кризиса

МИД Польши: Польша направляет гуманитарную помощь в Литву из-за миграционного кризиса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 21 июл - РИА Новости. Польша направляет гуманитарную помощь в Литву в связи с миграционным кризисом на литовско-белорусской границе, сообщает МИД Польши.
"В связи с продолжающимся уже несколько месяцев кризисом, связанным с наплывом нелегальных мигрантов с территории Белоруссии на границу с Литвой, Польская Республика приняла решение об отправке (в Литву – ред.) конвоев с гуманитарной помощью. Это жест солидарности и поддержки нашего соседа и союзника", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 18:05В мире
В Минске заявили, что действия Литвы "тянут на разрыв дипотношений"
Конвой с гуманитарной помощью сформирован за счет Правительственного агентства стратегических резервов. Его стоимость составляет около 740 тысяч злотых (около 190 тысяч долларов), в составе конвоя - палатки, генераторы электроэнергии, одеяла, полевые кровати.
При этом в МИД Польши заявили, что "анализ обстоятельств и сообщения польских и литовских пограничных служб показывают, что мы имеем дело с кризисом, который был искусственно и умышленно создан". "Мы осуждаем такой подход, использующий сложную социальную, экономическую, а иногда и политическую ситуацию в странах происхождения мигрантов для реализации текущей политической повестки дня. Мы заявляем о полной солидарности с Литвой и обращаемся ко всем странам ЕС за поддержкой властей Вильнюса в их усилиях по обеспечению внешней границы ЕС", - говорится в сообщении.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, с начала года в Литве на границе с Белоруссией задержали более 2,2 тысячи нелегальных мигрантов, что более чем в 27 раз превышает показатели 2020 года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
 
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