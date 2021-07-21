https://ria.ru/20210721/kritika-1742123721.html

Антонов назвал критику "Северного потока — 2" нечестной конкуренцией

Антонов назвал критику "Северного потока — 2" нечестной конкуренцией - РИА Новости, 21.07.2021

Антонов назвал критику "Северного потока — 2" нечестной конкуренцией

Претензии к "Северному потоку — 2" - это проявление нечестной конкуренции, трубопровод является исключительно экономическим проектом, заявил посол РФ в США... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T02:40

2021-07-21T02:40

2021-07-21T02:40

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вашингтон

северный поток — 2

анатолий антонов

сша

в мире

экономика

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Претензии к "Северному потоку — 2" - это проявление нечестной конкуренции, трубопровод является исключительно экономическим проектом, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.Посол выразил надежду, что в США поймут исключительно коммерческий характер проблемы."Для нас это исключительно экономический проект, ничего больше, ничего меньше. Мы хотим продавать наши товары тем, кто хочет их покупать. Это наши партнеры должны решать, покупать одно или другое, по тем ценам, которые мы предлагаем", - сказал Антонов.

https://ria.ru/20210721/sdelka-1742123293.html

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россия, вашингтон, северный поток — 2, анатолий антонов, сша, в мире, экономика