Антонов назвал критику "Северного потока — 2" нечестной конкуренцией
Посол России в США Анатолий Антонов назвал критику "Северного потока — 2" нечестной конкуренцией
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Претензии к "Северному потоку — 2" - это проявление нечестной конкуренции, трубопровод является исключительно экономическим проектом, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Я не понимаю, почему мы должны использовать политические инструменты, чтобы надавить на кого-то, чтобы иметь преимущество. При всем уважении к американским друзьям, этой администрации, мне бы хотелось сказать, что это нечестная конкуренция на международных рынках. Мы не хотим видеть такие методы", - заявил Антонов в интервью телеканалу RT America.
Посол выразил надежду, что в США поймут исключительно коммерческий характер проблемы.
"Для нас это исключительно экономический проект, ничего больше, ничего меньше. Мы хотим продавать наши товары тем, кто хочет их покупать. Это наши партнеры должны решать, покупать одно или другое, по тем ценам, которые мы предлагаем", - сказал Антонов.