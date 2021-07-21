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Кубинские врачи сообщили об осложнениях у детей после COVID-19
Кубинские врачи сообщили об осложнениях у детей после COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2021
Кубинские врачи сообщили об осложнениях у детей после COVID-19
Минздрав Кубы сообщил о возможном влиянии COVID-19, перенесенного в детском возрасте, на последующее развитие сердечно-сосудистых заболеваний и неврологических... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T23:15
2021-07-21T23:15
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
куба
в мире
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МЕХИКО, 21 июл - РИА Новости. Минздрав Кубы сообщил о возможном влиянии COVID-19, перенесенного в детском возрасте, на последующее развитие сердечно-сосудистых заболеваний и неврологических отклонений."В результате многопрофильных консультаций в первичной и вторичной медико-санитарной помощи было обнаружено, что после заражения COVID-19 часто обнаруживаются психологические, сердечно-сосудистые, неврологические, почечные, кишечные и легочные нарушения", - сообщила доктор Лисетт Росарио Лопес Гонсалес в статье, опубликованной минздравом Кубы.Согласно тексту, среди осложнений у детей после этой болезни наиболее распространены сердечно-сосудистые заболевания, такие как миокардит (воспаление сердечной мышцы) и перикардит (воспаление внешнего слоя, покрывающего сердце), гипертрофия желудочков, обильное потоотделение, высокое кровяное давление и аритмия, даже у младенцев. Кроме того, описаны некоторые неврологические изменения, в которых обнаружен энцефалит (воспаление головного мозга), нарушение работы почек и кишечника.Лопес Гонсалес упомянула исследования, которые показывают, что симптомы могут продолжаться от шести месяцев до года после заражения, подчеркнув, что эта тема еще изучается."Кубинские родители должны знать, что главная вакцина, доступная человечеству для борьбы с пандемией - это профилактика и забота о своем здоровье, потому что даже в странах, где вакцинация продвинулась в наибольшей степени, игнорирование мер биобезопасности приводит к росту заболеваемости. Вакцины имеют большое значение, но в этой ситуации они должны подкрепляться личной и семейной ответственностью", - рекомендовала Лопес-Гонсалес.По последней информации минздрава Кубы, в стране с населением 11 миллионов человек вакцинированы 3,38 миллиона жителей, из них тремя дозами - 2,11 миллиона. В начале мая к использованию в стране были допущены две кубинских вакцины - Abdala и Soberana 02.
https://ria.ru/20210720/koronavirus-1742073270.html
https://ria.ru/20210706/deti-1740174341.html
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коронавирус covid-19, куба, в мире
23:15 21.07.2021
 
Кубинские врачи сообщили об осложнениях у детей после COVID-19

Минздрав Кубы сообщил об осложнениях у детей после COVID-19

© AP Photo / Ramon EspinosaМедицинский работник с кубинской вакциной Soberana 02
Медицинский работник с кубинской вакциной Soberana 02 - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© AP Photo / Ramon Espinosa
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МЕХИКО, 21 июл - РИА Новости. Минздрав Кубы сообщил о возможном влиянии COVID-19, перенесенного в детском возрасте, на последующее развитие сердечно-сосудистых заболеваний и неврологических отклонений.
"В результате многопрофильных консультаций в первичной и вторичной медико-санитарной помощи было обнаружено, что после заражения COVID-19 часто обнаруживаются психологические, сердечно-сосудистые, неврологические, почечные, кишечные и легочные нарушения", - сообщила доктор Лисетт Росарио Лопес Гонсалес в статье, опубликованной минздравом Кубы.
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Согласно тексту, среди осложнений у детей после этой болезни наиболее распространены сердечно-сосудистые заболевания, такие как миокардит (воспаление сердечной мышцы) и перикардит (воспаление внешнего слоя, покрывающего сердце), гипертрофия желудочков, обильное потоотделение, высокое кровяное давление и аритмия, даже у младенцев. Кроме того, описаны некоторые неврологические изменения, в которых обнаружен энцефалит (воспаление головного мозга), нарушение работы почек и кишечника.
Лопес Гонсалес упомянула исследования, которые показывают, что симптомы могут продолжаться от шести месяцев до года после заражения, подчеркнув, что эта тема еще изучается.
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"Кубинские родители должны знать, что главная вакцина, доступная человечеству для борьбы с пандемией - это профилактика и забота о своем здоровье, потому что даже в странах, где вакцинация продвинулась в наибольшей степени, игнорирование мер биобезопасности приводит к росту заболеваемости. Вакцины имеют большое значение, но в этой ситуации они должны подкрепляться личной и семейной ответственностью", - рекомендовала Лопес-Гонсалес.
По последней информации минздрава Кубы, в стране с населением 11 миллионов человек вакцинированы 3,38 миллиона жителей, из них тремя дозами - 2,11 миллиона. В начале мая к использованию в стране были допущены две кубинских вакцины - Abdala и Soberana 02.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КубаВ мире
 
 
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