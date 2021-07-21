https://ria.ru/20210721/kosmos-1742190878.html

Мэр украинского Днепра заявил, что готовится к полету в космос

Мэр украинского Днепра заявил, что готовится к полету в космос - РИА Новости, 21.07.2021

Мэр украинского Днепра заявил, что готовится к полету в космос

Мэр украинского Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов, который занимает 146 строчку в списке на полет Virgin Galactic, сообщил, что готовится к полету,... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T13:13

2021-07-21T13:13

2021-07-21T13:13

днепр (город)

new shepard

борис филатов

blue origin

джефф безос

космос - риа наука

днепропетровск

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КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Мэр украинского Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов, который занимает 146 строчку в списке на полет Virgin Galactic, сообщил, что готовится к полету, но пока не знает, когда он состоится.По его словам, он приобрёл билет на полёт ещё в 2009 году, заплатив 175 тысяч долларов за место между 100-м и 200-м."Коммерческие полеты начнутся не раньше начала 2022 года. Сейчас будет два тестовых полета, дальше начнется подготовка. Потом нам надо будет перед полетом пройти медицинское освидетельствование, плюс подписать кучу разных бумаг – я так понимаю, отказы от претензий и прочее. И за полгода каждого из нас предупредят о том, когда будет подходить наша очередь", - сказал Филатов в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в среду. По его словам, сейчас сложно спрогнозировать когда состоится его полёт."Посчитать очень тяжело, я объясню почему. Челнок берет шесть пассажиров. Ну, посчитайте, 146 разделить на шесть – в принципе, это не так и долго. Вообще-то, запуски планируют чуть ли не еженедельно, когда это все встанет на рельсы. Но никто не говорит точно, потому что очень много зависит от погоды. Даже Ричарду (Брэнсону), если вы видели, на полтора часа перенесли вылет. Вылеты могут идти, скажем так, в быстрой последовательности, а могут поменяться погодные условия, и они будут отложены", - сказал мэр.По его словам, среди украинцев есть билет еще у бизнесмена Андрея Пальчевского, он находится между 300-400 местами.New Shepard во вторник осуществил первый пилотируемый полет с четырьмя членами экипажа. В космосе побывали Джефф Безос, его младший брат Марк, 82-летняя пилот Уолли Фанк и 18-летний гражданин Голландии Оливер Дэмен. Безос, основавший Blue Origin в 2000 году, признался, что хотел бы повторить полет. Он подтвердил, что до конца года компания совершит еще два пилотируемых полета корабля New Shepard. Бизнесмен поблагодарил каждого сотрудника и каждого клиента Amazon, "потому что они заплатили за все это".Blue Origin стала третьей частной американской компанией, которая осуществила полет человека в космос. Единственной осуществляющей полеты на орбиту сегодня является принадлежащая Илону Маску SpaceX, принадлежащая Безосу Blue Origin планирует коммерческие суборбитальные полеты и работает над возможностью создания корабля для полетов на Луну, принадлежащая британцу Ричарду Брэнсону Virgin Galactic готовится к началу коммерческих полетов на границу с космосом. Брэнсон совершил полет на своем аппарате Unity в начале июля.

https://ria.ru/20210720/bezos-1742115473.html

https://ria.ru/20210521/kino-1733312193.html

https://ria.ru/20210720/kosmos-1742090375.html

днепр (город)

днепропетровск

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днепр (город), new shepard, борис филатов, blue origin, джефф безос, космос - риа наука, днепропетровск