https://ria.ru/20210721/kosachev-1742287579.html

Косачев высказался о договоренностях США и ФРГ по "Северному потоку — 2"

Косачев высказался о договоренностях США и ФРГ по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021

Косачев высказался о договоренностях США и ФРГ по "Северному потоку — 2"

Договорённости США и Германии по "Северному потоку 2" говорят об очевидной заинтересованности Берлина в этом проекте, даже ценой определённых уступок в части... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T21:13

2021-07-21T21:13

2021-07-21T22:09

северный поток — 2

константин косачев

вашингтон (город)

берлин (город)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Договорённости США и Германии по "Северному потоку 2" говорят об очевидной заинтересованности Берлина в этом проекте, даже ценой определённых уступок в части собственного суверенитета, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."То, что Германия пошла на такую неравную сделку с США, подтверждает очевидную заинтересованность Германии в самом проекте, даже ценой определенных уступок в части собственного суверенитета", - написал сенатор в Facebook.По его словам, договорённость выглядит как сделка, навязанная более сильным партнером, США, более слабому, Германии."Но только выглядит. На самом деле именно Германия не дрогнула и защитила свои интересы в проекте", - отметил Косачев.Он подчеркнул, что если США и Германия будут содействовать модернизации изношенной и устаревшей газотранспортной системы Украины, Россия от этого только выиграет."Но если Украина продолжит шантажировать США, а США - Германию, из всего разговора на темы поставок российского газа в Европу окончательно уйдёт экономика и останется только политика. Чего никогда не хотели ни Россия, ни Германия. Выбирать придётся теперь американцам - уступать такому шантажу Киева (а он скорее всего последует) или же оставаться на стороне нормальной рыночной экономики", - отметил сенатор.По его словам, как всегда, важным вопросом являются трактовки того, что считать "энергооружием" и "агрессией" России, ведь выгода нашей страны от потоков и транзита намного больше вреда Украине, который ничего не даст."А вот главное поражение Украины впереди - не просто в запуске проекта, который обещали сорвать, но в том, что никакой агрессии не последует. Будем исходить из того, что Украина лишится важного козыря для шантажа, и что это рано или поздно поймут в США, как уже, судя по всему, поняли в Германии", - считает Косачев.

https://ria.ru/20210721/dogovorennosti-1742279397.html

вашингтон (город)

берлин (город)

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-21T21:13 true PT1M44S

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северный поток — 2, константин косачев, вашингтон (город), берлин (город)