https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742239924.html
Путин заявил, что коронавирус доставляет немало проблем
Путин заявил, что коронавирус доставляет немало проблем - РИА Новости, 21.07.2021
Путин заявил, что коронавирус доставляет немало проблем
Коварная возвращающаяся эпидемия коронавируса доставляет немало проблем не только России, но и большинству стран мира, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:50
2021-07-21T16:50
2021-07-21T16:56
россия
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740438077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6db29344c32c04455bf036cdc3e5b14.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Коварная возвращающаяся эпидемия коронавируса доставляет немало проблем не только России, но и большинству стран мира, заявил президент РФ Владимир Путин."Понятно, что эта коварная, возвращающаяся эпидемия доставляет нам немало проблем, и не только это происходит у нас, но и в подавляющем большинстве стран мира", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740438077_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_daa797eb8b967cbdace67942df824baf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество
16:50 21.07.2021 (обновлено: 16:56 21.07.2021)
Путин заявил, что коронавирус доставляет немало проблем
Президент Путин: коварная возвращающаяся эпидемия коронавируса доставляет немало проблем