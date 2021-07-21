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Путин заявил, что коронавирус доставляет немало проблем

Путин заявил, что коронавирус доставляет немало проблем - РИА Новости, 21.07.2021

Путин заявил, что коронавирус доставляет немало проблем

Коварная возвращающаяся эпидемия коронавируса доставляет немало проблем не только России, но и большинству стран мира, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T16:50

2021-07-21T16:50

2021-07-21T16:56

россия

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здоровье - общество

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общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Коварная возвращающаяся эпидемия коронавируса доставляет немало проблем не только России, но и большинству стран мира, заявил президент РФ Владимир Путин."Понятно, что эта коварная, возвращающаяся эпидемия доставляет нам немало проблем, и не только это происходит у нас, но и в подавляющем большинстве стран мира", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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