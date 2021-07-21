https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742230580.html

В Германии продлили ограничения по въезду в страну из-за COVID-19

В Германии продлили ограничения по въезду в страну из-за COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2021

В Германии продлили ограничения по въезду в страну из-за COVID-19

Кабинет министров ФРГ в среду продлил ограничения по въезду в страну в связи с пандемией коронавируса, сообщил глава минздрава ФРГ Йенс Шпан. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T15:59

2021-07-21T15:59

2021-07-21T15:59

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

йенс шпан

германия

в мире

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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Кабинет министров ФРГ в среду продлил ограничения по въезду в страну в связи с пандемией коронавируса, сообщил глава минздрава ФРГ Йенс Шпан."Действующее постановление по въезду в стране действует до 27 июля... Ситуация делает необходимым продлить его и таково решение кабинета министров, принятое сегодня", - заявил он на пресс-конференции в среду.Ограничения касаются регулирования въездом из стран с высокой заболеваемостью и стран, где распространяется новый вариант коронавируса. Ограничения подразумевают, главным образом, требование домашнего карантина, который может длится до двух недель.Шпан отметил, что это делается, чтобы не допустить резкого роста заболеваемости в стране. Так, он отметил, что сейчас заболеваемость по всей ФРГ составляет 11,4 новых случая в расчете на 100 тысяч населения, выявленных в течение недели.По его словам, власти совместно с экспертным сообществом обсуждают, как необходимо действовать дальше в соответствии с динамикой заболеваемости. До конца июня в Германии действовало правило "экстренного торможения" - при заболеваемости свыше 50 власти соответствующего региона должны были вводить ограничительные меры. По словам Шпана, с учетом высокого уровня вакцинации, этот порог может быть повышен, но пока приоритетом правительства остается сохранение заболеваемости на низком уровне, что они рассчитывают достичь сохранением требований ношения масок, тестированием, соблюдением дистанции.

https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741089398.html

германия

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коронавирус covid-19, йенс шпан, германия, в мире