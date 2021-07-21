Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742230580.html
В Германии продлили ограничения по въезду в страну из-за COVID-19
В Германии продлили ограничения по въезду в страну из-за COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2021
В Германии продлили ограничения по въезду в страну из-за COVID-19
Кабинет министров ФРГ в среду продлил ограничения по въезду в страну в связи с пандемией коронавируса, сообщил глава минздрава ФРГ Йенс Шпан. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:59
2021-07-21T15:59
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
йенс шпан
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149717/24/1497172416_0:171:3034:1878_1920x0_80_0_0_00ac6463a125f40b69f7a3eb92e7f791.jpg
БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Кабинет министров ФРГ в среду продлил ограничения по въезду в страну в связи с пандемией коронавируса, сообщил глава минздрава ФРГ Йенс Шпан."Действующее постановление по въезду в стране действует до 27 июля... Ситуация делает необходимым продлить его и таково решение кабинета министров, принятое сегодня", - заявил он на пресс-конференции в среду.Ограничения касаются регулирования въездом из стран с высокой заболеваемостью и стран, где распространяется новый вариант коронавируса. Ограничения подразумевают, главным образом, требование домашнего карантина, который может длится до двух недель.Шпан отметил, что это делается, чтобы не допустить резкого роста заболеваемости в стране. Так, он отметил, что сейчас заболеваемость по всей ФРГ составляет 11,4 новых случая в расчете на 100 тысяч населения, выявленных в течение недели.По его словам, власти совместно с экспертным сообществом обсуждают, как необходимо действовать дальше в соответствии с динамикой заболеваемости. До конца июня в Германии действовало правило "экстренного торможения" - при заболеваемости свыше 50 власти соответствующего региона должны были вводить ограничительные меры. По словам Шпана, с учетом высокого уровня вакцинации, этот порог может быть повышен, но пока приоритетом правительства остается сохранение заболеваемости на низком уровне, что они рассчитывают достичь сохранением требований ношения масок, тестированием, соблюдением дистанции.
https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741089398.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149717/24/1497172416_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_3473c90c63262e28ee9d7dec30da29eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, йенс шпан, германия, в мире
15:59 21.07.2021
 
В Германии продлили ограничения по въезду в страну из-за COVID-19

Правительство Германии продлило ограничения по въезду в страну из-за пандемии коронавируса

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Кабинет министров ФРГ в среду продлил ограничения по въезду в страну в связи с пандемией коронавируса, сообщил глава минздрава ФРГ Йенс Шпан.
"Действующее постановление по въезду в стране действует до 27 июля... Ситуация делает необходимым продлить его и таково решение кабинета министров, принятое сегодня", - заявил он на пресс-конференции в среду.
Ограничения касаются регулирования въездом из стран с высокой заболеваемостью и стран, где распространяется новый вариант коронавируса. Ограничения подразумевают, главным образом, требование домашнего карантина, который может длится до двух недель.
Шпан отметил, что это делается, чтобы не допустить резкого роста заболеваемости в стране. Так, он отметил, что сейчас заболеваемость по всей ФРГ составляет 11,4 новых случая в расчете на 100 тысяч населения, выявленных в течение недели.
"У нас пока сравнительно невысокие цифры (заболеваемости). То, что нас должен занимать сейчас, это вопрос, как сделать так, чтобы они оставались невысокими как можно дольше. Если все будет развиваться, как в последние три-четыре недели, то с учетом удвоения (заболеваемости) за 10-12 дней, то у нас в сентябре будет 400 (новых случаев в неделю на 100 тысяч населения), а в октябре 800", - добавил он.
По его словам, власти совместно с экспертным сообществом обсуждают, как необходимо действовать дальше в соответствии с динамикой заболеваемости. До конца июня в Германии действовало правило "экстренного торможения" - при заболеваемости свыше 50 власти соответствующего региона должны были вводить ограничительные меры. По словам Шпана, с учетом высокого уровня вакцинации, этот порог может быть повышен, но пока приоритетом правительства остается сохранение заболеваемости на низком уровне, что они рассчитывают достичь сохранением требований ношения масок, тестированием, соблюдением дистанции.
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 14:34Распространение коронавируса
Меркель рассказала, как избежать четвертой волны коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Йенс ШпанГерманияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:08Названа самая высокооплачиваемая профессия в производственной сфере
06:56Институт в Ухане отверг заявления о болезни сотрудников в конце 2019 года
06:41Эксперт рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего
06:36Байден заявил, что строительство "Северного потока — 2" не остановить
06:20Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи
06:16Число жертв наводнения в Китае выросло до 33 человек
06:08Эксперт рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса
05:39В Красноярске иномарка сбила проверявшего документы инспектора ГИБДД
05:35Уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус
05:24Байден рассказал, что сделает, если его сочтут "реинкарнацией Сатаны"
05:18В МИД рассказали о возможных контактах с Туркменией по Афганистану
05:07Пожарным из Забайкалья повысят зарплату после обращения к Путину
04:35Правозащитник заявил о превращении русских детей в Эстонии в русофобов
04:21На Сахалине убийца восьмилетней девочки получил пожизненный тюремный срок
04:16Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев
04:15Названы четыре способа уменьшить долги во время пандемии
04:12Байден заявил, что Путин полагается на автократию
03:53На Украине школьную команду назвали в честь Гитлера
03:41Источник рассказал о модернизации вертолета Ка-52М за счет крылатых ракет
03:32Глава "Нафтогаза" усомнился в транзите российского газа после 2024 года
Лента новостейМолния