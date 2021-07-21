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Песков отверг обвинения в сокрытии информации о заболеваемости COVID-19
Песков отверг обвинения в сокрытии информации о заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2021
Песков отверг обвинения в сокрытии информации о заболеваемости COVID-19
В Кремле не считают, что информация о заболеваемости коронавирусом в России как-то скрывается: данные регулярно публикуются, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:23
2021-07-21T12:23
2021-07-21T12:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Кремле не считают, что информация о заболеваемости коронавирусом в России как-то скрывается: данные регулярно публикуются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не согласны с тем, что закрытость в вопросе эпидемии, регулярно публикуются данные и по России, и по основным городам, данные по случаям смерти, данные по вновь заболевшим, по выздоровевшим. Что касается QR-кодов, то опять же, я здесь ничего не могу сказать, это ну уж совсем не наша ипостась. Если я правильно понимаю, то по линии, по-моему, Роспотребнадзора были даны разъяснения по этой именно ситуации", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что в QR-кодах с сертификатами о вакцинации от коронавируса зашифрованы данные о статистике заболеваемости, якобы превышающие официальную информацию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, общество
Песков отверг обвинения в сокрытии информации о заболеваемости COVID-19
Пресс-секретарь президента Песков: данные о заболеваемости COVID-19 в России регулярно публикуются