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В России за сутки 22 584 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 22 584 человека выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2021
В России за сутки 22 584 человека выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 22 584 человека после COVID-19, за все время пандемии этот показатель составил 5 404 797, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:32
2021-07-21T11:32
2021-07-21T11:32
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны 22 584 человека после COVID-19, за все время пандемии этот показатель составил 5 404 797, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 22 584 человека... За весь период (пандемии) выписаны по выздоровлении по России – 5 404 797", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 8 006 человек, в Подмосковье - 1 997, в Санкт-Петербурге - 1 928.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество
В России за сутки 22 584 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 22 584 человека выздоровели от COVID-19