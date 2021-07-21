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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742171714.html
В России за сутки 22 584 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 22 584 человека выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2021
В России за сутки 22 584 человека выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 22 584 человека после COVID-19, за все время пандемии этот показатель составил 5 404 797, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:32
2021-07-21T11:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны 22 584 человека после COVID-19, за все время пандемии этот показатель составил 5 404 797, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 22 584 человека... За весь период (пандемии) выписаны по выздоровлении по России – 5 404 797", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 8 006 человек, в Подмосковье - 1 997, в Санкт-Петербурге - 1 928.
https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742127098.html
россия
москва
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество
11:32 21.07.2021
 
В России за сутки 22 584 человека выздоровели от COVID-19

В России за сутки 22 584 человека выздоровели от COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19
Медицинский работник и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны 22 584 человека после COVID-19, за все время пандемии этот показатель составил 5 404 797, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 22 584 человека... За весь период (пандемии) выписаны по выздоровлении по России – 5 404 797", - говорится в сообщении.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
04:26Распространение коронавируса
В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
В частности, в Москве выписаны 8 006 человек, в Подмосковье - 1 997, в Санкт-Петербурге - 1 928.
 
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