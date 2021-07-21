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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742163419.html
Аксенов назвал новым антирекордом число заболевших COVID-19 в Крыму
Аксенов назвал новым антирекордом число заболевших COVID-19 в Крыму - РИА Новости, 21.07.2021
Аксенов назвал новым антирекордом число заболевших COVID-19 в Крыму
Новый антирекорд заболеваемости коронавирусной инфекцией за неделю установлен в Крыму, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T10:34
2021-07-21T10:39
распространение коронавируса
коронавирус в россии
наталья пеньковская
сергей аксенов (политик)
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Новый антирекорд заболеваемости коронавирусной инфекцией за неделю установлен в Крыму, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."К сожалению, за неделю у нас антирекорд – 2 тысячи 767 случаев заражения коронавирусом, 1489 случаев внебольничной пневмонии. И к сожалению 54 человека ушли из жизни раньше времени", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19.Цифры заболеваемости за неделю выросли еще на 11% (по отношению к прошлой неделе), сказала в ходе штаба глава управления Роспотребнадзора Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская. Она вновь сказала, что в Крыму превалирует индийский штамм коронавируса и отметила, что среди погибших за прошлую неделю выросло число людей среднего возраста (от 30 лет).За последние сутки в Крыму выявлено 404 заболевших коронавирусом, всего за весь период выявлено около 56 тысяч заболевших. Выздоровели 47 692 человека. Скончались 1 699 человек, в том числе восемь за последние сутки. В стационарах находятся 3074 пациента, амбулаторно лечатся 3693 человека.
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коронавирус в россии, наталья пеньковская, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
10:34 21.07.2021 (обновлено: 10:39 21.07.2021)
 
Аксенов назвал новым антирекордом число заболевших COVID-19 в Крыму

Глава Крыма Аксенов назвал новым антирекордом число заболевших COVID-19 в регионе

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Новый антирекорд заболеваемости коронавирусной инфекцией за неделю установлен в Крыму, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"К сожалению, за неделю у нас антирекорд – 2 тысячи 767 случаев заражения коронавирусом, 1489 случаев внебольничной пневмонии. И к сожалению 54 человека ушли из жизни раньше времени", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
04:26Распространение коронавируса
В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
Цифры заболеваемости за неделю выросли еще на 11% (по отношению к прошлой неделе), сказала в ходе штаба глава управления Роспотребнадзора Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская. Она вновь сказала, что в Крыму превалирует индийский штамм коронавируса и отметила, что среди погибших за прошлую неделю выросло число людей среднего возраста (от 30 лет).
За последние сутки в Крыму выявлено 404 заболевших коронавирусом, всего за весь период выявлено около 56 тысяч заболевших. Выздоровели 47 692 человека. Скончались 1 699 человек, в том числе восемь за последние сутки. В стационарах находятся 3074 пациента, амбулаторно лечатся 3693 человека.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииНаталья ПеньковскаяСергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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