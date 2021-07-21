https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742163419.html

Аксенов назвал новым антирекордом число заболевших COVID-19 в Крыму

Аксенов назвал новым антирекордом число заболевших COVID-19 в Крыму - РИА Новости, 21.07.2021

Аксенов назвал новым антирекордом число заболевших COVID-19 в Крыму

Новый антирекорд заболеваемости коронавирусной инфекцией за неделю установлен в Крыму, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T10:34

2021-07-21T10:34

2021-07-21T10:39

распространение коронавируса

коронавирус в россии

наталья пеньковская

сергей аксенов (политик)

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Новый антирекорд заболеваемости коронавирусной инфекцией за неделю установлен в Крыму, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."К сожалению, за неделю у нас антирекорд – 2 тысячи 767 случаев заражения коронавирусом, 1489 случаев внебольничной пневмонии. И к сожалению 54 человека ушли из жизни раньше времени", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19.Цифры заболеваемости за неделю выросли еще на 11% (по отношению к прошлой неделе), сказала в ходе штаба глава управления Роспотребнадзора Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская. Она вновь сказала, что в Крыму превалирует индийский штамм коронавируса и отметила, что среди погибших за прошлую неделю выросло число людей среднего возраста (от 30 лет).За последние сутки в Крыму выявлено 404 заболевших коронавирусом, всего за весь период выявлено около 56 тысяч заболевших. Выздоровели 47 692 человека. Скончались 1 699 человек, в том числе восемь за последние сутки. В стационарах находятся 3074 пациента, амбулаторно лечатся 3693 человека.

https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742127098.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, наталья пеньковская, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество