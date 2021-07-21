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Туризм
https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742162059.html
В посольстве Турции опровергли слухи о закрытии границ из-за коронавируса
В посольстве Турции опровергли слухи о закрытии границ из-за коронавируса - РИА Новости, 21.07.2021
В посольстве Турции опровергли слухи о закрытии границ из-за коронавируса
Посольство Турции отрицает возможность закрытия границ для иностранных туристов из-за нового "дельта"-штамма коронавируса, заявили в дипмиссии. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T10:26
2021-07-21T10:55
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Посольство Турции отрицает возможность закрытия границ для иностранных туристов из-за нового "дельта"-штамма коронавируса, заявили в дипмиссии."В ряде российских СМИ распространились новости о возможном закрытии границ Турции для иностранных туристов из-за распространения нового штамма COVID-19 "дельта". Данная информация, опубликованная со ссылкой на интервью министра культуры и туризма Турции, не соответствует действительности. Господин Мехмет Нури Эрсой не делал подобных заявлений во время своего выступления", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.Накануне министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой, отвечая в эфире телеканала CNN Turk на вопрос о возможности закрытия Турции в этом сезоне из-за распространения нового штамма, заявил: "Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом "дельта". Вместе с тем, он добавил, что пока "все идет хорошо" и такой вопрос на повестке не стоит. По данным министра, Турция в этом году планирует принять по меньшей мере 25 миллионов туристов.Представитель министерства культуры и туризма Турции сказал РИА Новости, комментируя заявление Эрсоя, что решение закрывать границы не входит в компетенцию министерства – дать такую рекомендацию может Минздрав в случае серьезного ухудшения обстановки. "Данное решение не входит в сферу компетенции нашего министерства. Оценка эпидситуации производится постоянно, и если она серьезно ухудшится, то научный совет минздрава Турции представит свои рекомендации, а соответствующие ведомства примут решение. Слова нашего господина министра относятся к этому случаю", - заявил собеседник агентства.
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, здоровье - общество, турция, в мире
10:26 21.07.2021 (обновлено: 10:55 21.07.2021)
 
В посольстве Турции опровергли слухи о закрытии границ из-за коронавируса

Посольство Турции в России отрицает закрытие границ из-за нового штамма коронавируса

© Фото : KalanЗдание посольства Турции в Москве
Здание посольства Турции в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Фото : Kalan
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Посольство Турции отрицает возможность закрытия границ для иностранных туристов из-за нового "дельта"-штамма коронавируса, заявили в дипмиссии.
"В ряде российских СМИ распространились новости о возможном закрытии границ Турции для иностранных туристов из-за распространения нового штамма COVID-19 "дельта". Данная информация, опубликованная со ссылкой на интервью министра культуры и туризма Турции, не соответствует действительности. Господин Мехмет Нури Эрсой не делал подобных заявлений во время своего выступления", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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Накануне министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой, отвечая в эфире телеканала CNN Turk на вопрос о возможности закрытия Турции в этом сезоне из-за распространения нового штамма, заявил: "Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом "дельта". Вместе с тем, он добавил, что пока "все идет хорошо" и такой вопрос на повестке не стоит. По данным министра, Турция в этом году планирует принять по меньшей мере 25 миллионов туристов.
Представитель министерства культуры и туризма Турции сказал РИА Новости, комментируя заявление Эрсоя, что решение закрывать границы не входит в компетенцию министерства – дать такую рекомендацию может Минздрав в случае серьезного ухудшения обстановки. "Данное решение не входит в сферу компетенции нашего министерства. Оценка эпидситуации производится постоянно, и если она серьезно ухудшится, то научный совет минздрава Турции представит свои рекомендации, а соответствующие ведомства примут решение. Слова нашего господина министра относятся к этому случаю", - заявил собеседник агентства.
 
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