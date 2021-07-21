Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742127361.html
Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2021
Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
После получения первой дозы вакцины против коронавируса следует принять меры, чтобы не заболеть COVID-19, кроме того, в первые дни после прививки не... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T04:35
2021-07-21T04:35
распространение коронавируса
андрей поздняков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741609623_0:16:3332:1890_1920x0_80_0_0_6516cff984f5315d024ecd2843cae6f7.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. После получения первой дозы вакцины против коронавируса следует принять меры, чтобы не заболеть COVID-19, кроме того, в первые дни после прививки не рекомендуются чрезмерные нагрузки, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Если организм, продолжил эксперт, в этот момент получает дозу "живого вируса", ответ может быть непредсказуемым: как весьма слабым, по типу обычного ОРВИ, так и чрезмерным, с тяжелым мультисистемным поражением. "Поэтому важно соблюдать все противоэпидемические меры. Через три недели - к моменту введения второй дозы вакцины - иммунный ответ, как правило, уже сформирован, то есть человек уже защищен", - пояснил врач.Если же человек все же заболел в промежутке между введением доз, следует обратиться к врачу. Кроме того, продолжил собеседник агентства, в первые два-три дня после вакцинации не рекомендуется подвергать себя чрезмерным нагрузкам. Помимо этого, он посоветовал не ослаблять противоэпидемические меры, чтобы при заражении не быть источником распространения заболевания и не болеть даже в легкой форме.Поздняков также констатировал: если после вакцинации от COVID-19 не выработались антитела - это не значит, что нет защиты. Так, привел пример собеседник агентства, если привить 1 миллион человек вакциной с эффективностью 95%, то примерно у 50 тысяч вакцинация окажется неэффективной."Почему так может быть? Могут быть особенности иммунной системы, из-за которых конкретный организм реагирует на введение вакцины не так, как большинство. Причем "не так" - это не идентично "организм останется без защиты". Вполне возможно, что иммунный ответ небольшой части популяции реагирует на вакцину с преобладанием Т-клеточного звена. Антитела у таких пациентов вырабатываются в небольшом количестве и могут не определяться стандартными методами, зато Т-клеточный ответ будет выраженным", - сказал он."Что же делать человеку, который оказался в меньшинстве? Самый вероятный ответ на сегодняшний день - поставить другую вакцину через определенный срок - не раньше, чем через три месяца после окончания "неэффективного" курса. Оценить эффективность тоже желательно не один раз при первоначальном отрицательном результате", - заключил врач, посоветовав выбирать правильные тексты для оценки эффективности - те, которые определяют антитела класса IgG к S-белку коронавируса, либо к RBD S-белка.
https://ria.ru/20210720/polyn-1742056841.html
https://ria.ru/20210720/koronavirus-1742073270.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741609623_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_8691c4696763e3b6c7df87d512ee8790.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей поздняков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, москва, общество
04:35 21.07.2021
 
Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19

Главврач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков дал советы о мерах предосторожности для привившихся

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник делает посетителю прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе
Медицинский сотрудник делает посетителю прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. После получения первой дозы вакцины против коронавируса следует принять меры, чтобы не заболеть COVID-19, кроме того, в первые дни после прививки не рекомендуются чрезмерные нагрузки, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
"Самое важное - до получения второй дозы вакцины категорически не рекомендуется заболеть COVID-19. Иммунная система, получив первую порцию антигенной нагрузки, начинает запускать полноценный ответ для последующей выработки защиты - антитела, клетки памяти и так далее", - сказал Поздняков.
Если организм, продолжил эксперт, в этот момент получает дозу "живого вируса", ответ может быть непредсказуемым: как весьма слабым, по типу обычного ОРВИ, так и чрезмерным, с тяжелым мультисистемным поражением. "Поэтому важно соблюдать все противоэпидемические меры. Через три недели - к моменту введения второй дозы вакцины - иммунный ответ, как правило, уже сформирован, то есть человек уже защищен", - пояснил врач.
Если же человек все же заболел в промежутке между введением доз, следует обратиться к врачу. Кроме того, продолжил собеседник агентства, в первые два-три дня после вакцинации не рекомендуется подвергать себя чрезмерным нагрузкам. Помимо этого, он посоветовал не ослаблять противоэпидемические меры, чтобы при заражении не быть источником распространения заболевания и не болеть даже в легкой форме.
Полынь однолетняя Artemisia annua - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 16:13Наука
Ученые доказали эффективность экстракта полыни против коронавируса
Поздняков также констатировал: если после вакцинации от COVID-19 не выработались антитела - это не значит, что нет защиты. Так, привел пример собеседник агентства, если привить 1 миллион человек вакциной с эффективностью 95%, то примерно у 50 тысяч вакцинация окажется неэффективной.
"Почему так может быть? Могут быть особенности иммунной системы, из-за которых конкретный организм реагирует на введение вакцины не так, как большинство. Причем "не так" - это не идентично "организм останется без защиты". Вполне возможно, что иммунный ответ небольшой части популяции реагирует на вакцину с преобладанием Т-клеточного звена. Антитела у таких пациентов вырабатываются в небольшом количестве и могут не определяться стандартными методами, зато Т-клеточный ответ будет выраженным", - сказал он.
"Что же делать человеку, который оказался в меньшинстве? Самый вероятный ответ на сегодняшний день - поставить другую вакцину через определенный срок - не раньше, чем через три месяца после окончания "неэффективного" курса. Оценить эффективность тоже желательно не один раз при первоначальном отрицательном результате", - заключил врач, посоветовав выбирать правильные тексты для оценки эффективности - те, которые определяют антитела класса IgG к S-белку коронавируса, либо к RBD S-белка.
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 17:17Распространение коронавируса
Врачи предупредили о последствиях коронавируса у детей
 
Распространение коронавирусаАндрей ПоздняковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:47Минпромторг предложил изымать автомобили за перевозку нелегальных сигарет
15:47Сотрудников метро Казани подозревают в майнинге на электроподстанции
15:46Храмы в России должны избежать участи египетских пирамид, заявил патриарх
15:45Собянина попросили не применять к НКО санкции по отчетам о вакцинации
15:41Суд оставил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Пивоварова
15:41Пилот жестко севшего Ан-28 под Томском рассказал об отказе двигателей
15:40На Украине отреагировали на статью Politico о "Северном потоке — 2"
15:40Госдума направила в ПА ОДКБ материалы по вмешательству Запада в выборы
15:37В России составили рейтинг самых чистых регионов
15:36Ученые выяснили, какие животные восприимчивы к коронавирусу
15:35Лукашенко отверг обвинения в принудительной посадке самолета Ryanair
15:33"Больше детей — больше денег": в РПЦ предложили реформу выплат семьям
15:22Вирусолог усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19
15:22В Улан-Удэ спасли от истощения трех котят манула
15:20Эксперт рассказал о последствиях для Израиля из-за программы Pegasus
15:20В Татарстане из реки достали машину с телами двух мужчин
15:17Лукашенко назвал Россию основным партнером Белоруссии
15:17Жителя Курской области задержали с партией наркотиков на пути в Сочи
15:17В ОНК заявили о переводе Галявиева в психиатрическую больницу в СИЗО-2
15:14Эрдоган рассказал о ситуации с COVID-19 в Турции
Лента новостейМолния