https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742127361.html

Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19

Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2021

Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19

После получения первой дозы вакцины против коронавируса следует принять меры, чтобы не заболеть COVID-19, кроме того, в первые дни после прививки не... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T04:35

2021-07-21T04:35

2021-07-21T04:35

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. После получения первой дозы вакцины против коронавируса следует принять меры, чтобы не заболеть COVID-19, кроме того, в первые дни после прививки не рекомендуются чрезмерные нагрузки, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Если организм, продолжил эксперт, в этот момент получает дозу "живого вируса", ответ может быть непредсказуемым: как весьма слабым, по типу обычного ОРВИ, так и чрезмерным, с тяжелым мультисистемным поражением. "Поэтому важно соблюдать все противоэпидемические меры. Через три недели - к моменту введения второй дозы вакцины - иммунный ответ, как правило, уже сформирован, то есть человек уже защищен", - пояснил врач.Если же человек все же заболел в промежутке между введением доз, следует обратиться к врачу. Кроме того, продолжил собеседник агентства, в первые два-три дня после вакцинации не рекомендуется подвергать себя чрезмерным нагрузкам. Помимо этого, он посоветовал не ослаблять противоэпидемические меры, чтобы при заражении не быть источником распространения заболевания и не болеть даже в легкой форме.Поздняков также констатировал: если после вакцинации от COVID-19 не выработались антитела - это не значит, что нет защиты. Так, привел пример собеседник агентства, если привить 1 миллион человек вакциной с эффективностью 95%, то примерно у 50 тысяч вакцинация окажется неэффективной."Почему так может быть? Могут быть особенности иммунной системы, из-за которых конкретный организм реагирует на введение вакцины не так, как большинство. Причем "не так" - это не идентично "организм останется без защиты". Вполне возможно, что иммунный ответ небольшой части популяции реагирует на вакцину с преобладанием Т-клеточного звена. Антитела у таких пациентов вырабатываются в небольшом количестве и могут не определяться стандартными методами, зато Т-клеточный ответ будет выраженным", - сказал он."Что же делать человеку, который оказался в меньшинстве? Самый вероятный ответ на сегодняшний день - поставить другую вакцину через определенный срок - не раньше, чем через три месяца после окончания "неэффективного" курса. Оценить эффективность тоже желательно не один раз при первоначальном отрицательном результате", - заключил врач, посоветовав выбирать правильные тексты для оценки эффективности - те, которые определяют антитела класса IgG к S-белку коронавируса, либо к RBD S-белка.

https://ria.ru/20210720/polyn-1742056841.html

https://ria.ru/20210720/koronavirus-1742073270.html

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андрей поздняков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, москва, общество