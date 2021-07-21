https://ria.ru/20210721/konditsioner-1742119848.html
Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера - РИА Новости, 21.07.2021
Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
Из-за рекордной жары в европейской части страны россияне активнее используют домашние кондиционеры, что выливается в повышенные счета за электроэнергию. Как... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T04:15
2021-07-21T04:15
2021-07-21T04:15
сергей малоземов
россия
здоровье
экономия
общество
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Из-за рекордной жары в европейской части страны россияне активнее используют домашние кондиционеры, что выливается в повышенные счета за электроэнергию. Как охладить квартиру и много не потратить, рассказал в интервью радио Sputnik автор и ведущий программы "Чудо техники" на телеканале НТВ Сергей Малоземов.По его словам, большинство современных кондиционеров — это довольно "умные" устройства, которые самостоятельно определяют наиболее эффективный и экономичный режим работы. Поэтому не нужно пытаться думать за ваш кондиционер —достаточно внимательно прочитать инструкцию и далее следовать ее рекомендациям.В режиме поддержания установленной температуры кондиционер расходует меньше энергии. Если же вы оставляете устройство работать и ночью, то подойдет режим "эко", который есть у современных устройств."Это экономичный и экологичный режим, тут эти две вещи совпадают. Это особо тихий режим для поддержания уже установившейся температуры. Я такое включаю на ночь, поскольку кондиционер начинает чуть тише работать и еще меньше расходовать энергии", — добавил специалист.Ну и, конечно, не нужно забывать, что при включенном кондиционере окна должны быть закрыты. Иначе горячий воздух с улицы будет постоянно поступать, устройство будет непрерывно работать в усиленном режиме, а в этом случае повышенный расход электроэнергии неизбежен, заключил Малоземов.
https://ria.ru/20210720/konditsioner-1741953194.html
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сергей малоземов, россия, здоровье, экономия, общество
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
Из-за рекордной жары в европейской части страны россияне активнее используют домашние кондиционеры, что выливается в повышенные счета за электроэнергию. Как охладить квартиру и много не потратить, рассказал в интервью радио Sputnik
автор и ведущий программы "Чудо техники" на телеканале НТВ Сергей Малоземов.
По его словам, большинство современных кондиционеров — это довольно "умные" устройства, которые самостоятельно определяют наиболее эффективный и экономичный
режим работы. Поэтому не нужно пытаться думать за ваш кондиционер —достаточно внимательно прочитать инструкцию и далее следовать ее рекомендациям.
"Многие люди очень сильно недооценивают интеллектуальные способности кондиционеров и зачем-то ставят 17 градусов в надежде, что это позволит быстрее охладить помещение. На самом деле правильно выставлять сразу желаемую температуру и автоматический режим работы. Автомат у современных кондиционеров — это максимальный режим вначале, а потом просто поддержание нужной температуры", —пояснил Малоземов.
В режиме поддержания установленной температуры кондиционер расходует меньше энергии. Если же вы оставляете устройство работать и ночью, то подойдет режим "эко", который есть у современных устройств.
"Это экономичный и экологичный режим, тут эти две вещи совпадают. Это особо тихий режим для поддержания уже установившейся температуры. Я такое включаю на ночь, поскольку кондиционер начинает чуть тише работать и еще меньше расходовать энергии", — добавил специалист.
Ну и, конечно, не нужно забывать, что при включенном кондиционере окна должны быть закрыты. Иначе горячий воздух с улицы будет постоянно поступать, устройство будет непрерывно работать в усиленном режиме, а в этом случае повышенный расход электроэнергии неизбежен, заключил Малоземов.