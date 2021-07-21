https://ria.ru/20210721/kolumbiya-1742154173.html

В Колумбии мирные марши закончились беспорядками

В Колумбии мирные марши закончились беспорядками - РИА Новости, 21.07.2021

В Колумбии мирные марши закончились беспорядками

Полиция Колумбии сообщила об отдельных случаях нарушения порядка в ходе протестных маршей во вторник - задержаны 22 человека, 21 сотрудник полиции получил... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T09:36

2021-07-21T09:36

2021-07-21T09:36

кали

богота

медельин

колумбия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739433043_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_8c335f8df1deb6f93c98325798e13837.jpg

МЕХИКО, 21 июл - РИА Новости. Полиция Колумбии сообщила об отдельных случаях нарушения порядка в ходе протестных маршей во вторник - задержаны 22 человека, 21 сотрудник полиции получил травмы."По итогам дня протестов 20 июля ... 22 человека задержаны, 21 полицейский получил ранения, продолжаются 86 полицейских операций. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить спокойствие граждан", - сообщил глава Национальной полиции Колумбии Хорхе Варгас.В городах Колумбии во вторник прошли почти 200 акций протеста в столице и еще 26 в департаментах страны. Все они представляли из себя мирные марши и концерты, однако в конце дня к манифестациям присоединились вандалы.Основная часть противоправных действий была зафиксирована в Боготе, Кали, Медельине, Манисалесе, Нейве, Пасто и Попаяне. Вандалы повредили 10 городских автобусов, несколько банкоматов, магазинов и государственных учреждений, а также атаковали полицейские патрули.Лидеры профсоюзов Колумбии призвали граждан вновь выйти на улицы в среду 21 июля. На этот день в конгрессе запланирована презентация законопроектов, подготовленных протестующими на основе чрезвычайного документа, составленного после протестов 2019 года и не получившего внимания правительства.Национальная забастовка 2021 года началась в Колумбии 28 апреля в знак протеста против спорной налоговой реформы и других экономических и социальных мер правительства. В рамках протеста в городах страны помимо мирных маршей до конца июня почти ежедневно происходили ожесточенные столкновения между гражданским населением и полицией, беспорядки, грабежи и акты вандализма. Ранения получили тысячи человек по обе стороны баррикад, погибли, по официальной информации, 25 человек, по информации правозащитников - свыше 80. Экономический ущерб от остановки предприятий и транспортного сообщения в ходе протестов министерство финансов оценивало в полмиллиарда долларов в день.

https://ria.ru/20210717/kuba-1741635953.html

https://ria.ru/20210716/flag-1741622266.html

https://ria.ru/20210712/gruziya-1740986555.html

кали

богота

медельин

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кали, богота, медельин, колумбия, в мире