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В Колумбии мирные марши закончились беспорядками
В Колумбии мирные марши закончились беспорядками - РИА Новости, 21.07.2021
В Колумбии мирные марши закончились беспорядками
Полиция Колумбии сообщила об отдельных случаях нарушения порядка в ходе протестных маршей во вторник - задержаны 22 человека, 21 сотрудник полиции получил... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T09:36
2021-07-21T09:36
кали
богота
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МЕХИКО, 21 июл - РИА Новости. Полиция Колумбии сообщила об отдельных случаях нарушения порядка в ходе протестных маршей во вторник - задержаны 22 человека, 21 сотрудник полиции получил травмы."По итогам дня протестов 20 июля ... 22 человека задержаны, 21 полицейский получил ранения, продолжаются 86 полицейских операций. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить спокойствие граждан", - сообщил глава Национальной полиции Колумбии Хорхе Варгас.В городах Колумбии во вторник прошли почти 200 акций протеста в столице и еще 26 в департаментах страны. Все они представляли из себя мирные марши и концерты, однако в конце дня к манифестациям присоединились вандалы.Основная часть противоправных действий была зафиксирована в Боготе, Кали, Медельине, Манисалесе, Нейве, Пасто и Попаяне. Вандалы повредили 10 городских автобусов, несколько банкоматов, магазинов и государственных учреждений, а также атаковали полицейские патрули.Лидеры профсоюзов Колумбии призвали граждан вновь выйти на улицы в среду 21 июля. На этот день в конгрессе запланирована презентация законопроектов, подготовленных протестующими на основе чрезвычайного документа, составленного после протестов 2019 года и не получившего внимания правительства.Национальная забастовка 2021 года началась в Колумбии 28 апреля в знак протеста против спорной налоговой реформы и других экономических и социальных мер правительства. В рамках протеста в городах страны помимо мирных маршей до конца июня почти ежедневно происходили ожесточенные столкновения между гражданским населением и полицией, беспорядки, грабежи и акты вандализма. Ранения получили тысячи человек по обе стороны баррикад, погибли, по официальной информации, 25 человек, по информации правозащитников - свыше 80. Экономический ущерб от остановки предприятий и транспортного сообщения в ходе протестов министерство финансов оценивало в полмиллиарда долларов в день.
https://ria.ru/20210717/kuba-1741635953.html
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кали, богота, медельин, колумбия, в мире
09:36 21.07.2021
 
В Колумбии мирные марши закончились беспорядками

В Колумбии мирные марши закончились беспорядками, пострадал 21 полицейский

© AP Photo / Fernando VergaraСтолкновения протестующих с полицией в Боготе
Столкновения протестующих с полицией в Боготе - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© AP Photo / Fernando Vergara
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МЕХИКО, 21 июл - РИА Новости. Полиция Колумбии сообщила об отдельных случаях нарушения порядка в ходе протестных маршей во вторник - задержаны 22 человека, 21 сотрудник полиции получил травмы.
"По итогам дня протестов 20 июля ... 22 человека задержаны, 21 полицейский получил ранения, продолжаются 86 полицейских операций. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить спокойствие граждан", - сообщил глава Национальной полиции Колумбии Хорхе Варгас.
Акция протеста в Гаване - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 07:07
Коммунисты рассказали о столкновениях с протестующими на Кубе
В городах Колумбии во вторник прошли почти 200 акций протеста в столице и еще 26 в департаментах страны. Все они представляли из себя мирные марши и концерты, однако в конце дня к манифестациям присоединились вандалы.
Основная часть противоправных действий была зафиксирована в Боготе, Кали, Медельине, Манисалесе, Нейве, Пасто и Попаяне. Вандалы повредили 10 городских автобусов, несколько банкоматов, магазинов и государственных учреждений, а также атаковали полицейские патрули.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 22:02
В Салониках протестующие сожгли американский флаг
Лидеры профсоюзов Колумбии призвали граждан вновь выйти на улицы в среду 21 июля. На этот день в конгрессе запланирована презентация законопроектов, подготовленных протестующими на основе чрезвычайного документа, составленного после протестов 2019 года и не получившего внимания правительства.
Национальная забастовка 2021 года началась в Колумбии 28 апреля в знак протеста против спорной налоговой реформы и других экономических и социальных мер правительства. В рамках протеста в городах страны помимо мирных маршей до конца июня почти ежедневно происходили ожесточенные столкновения между гражданским населением и полицией, беспорядки, грабежи и акты вандализма. Ранения получили тысячи человек по обе стороны баррикад, погибли, по официальной информации, 25 человек, по информации правозащитников - свыше 80. Экономический ущерб от остановки предприятий и транспортного сообщения в ходе протестов министерство финансов оценивало в полмиллиарда долларов в день.
Участники акции протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 19:04
В Тбилиси началась акция протеста
 
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